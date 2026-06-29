Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya'dan Aziz Yıldırım'a ziyaret - Son Dakika
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Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya'dan Aziz Yıldırım'a ziyaret

Chobani\'nin kurucusu Hamdi Ulukaya\'dan Aziz Yıldırım\'a ziyaret
29.06.2026 22:51
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Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti. Ulukaya, Maraton Fenerium mağazasını gezerek yeni sezon formalarını inceledi ve taraftarlarla sohbet etti.

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın stat ve Avrupa forma göğüs sponsoru Chobani'nin kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya, sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

HAMDİ ULUKAYA'DAN SÜRPRİZ ZİYARET

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp binasında gerçekleşen ziyarette başkan Yıldırım ve Ulukaya'nın yanı sıra Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, kulüp başkan vekili Barış Göktürk, yönetim kurulu üyesi Barış Karagöz ve futbol AŞ yönetim kurulu üyesi Feridun Geçgel ile Chobani yetkilileri yer aldı.

Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya'dan <a class='keyword-sd' href='/aziz-yildirim/' title='Aziz Yıldırım'>Aziz Yıldırım</a>'a ziyaret

YENİ SEZON FORMALARINI İNCELEDİ

Ziyaretin ardından Maraton Fenerium mağazasını gezen Hamdi Ulukaya, 120. yıla özel olarak hazırlanan yeni sezon formaları ile Fenerium ürünlerini inceledi. Ulukaya, sohbet ettiği taraftarların imza ve fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi.

Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya'dan Aziz Yıldırım'a ziyaret

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Son Dakika Spor Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya'dan Aziz Yıldırım'a ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya'dan Aziz Yıldırım'a ziyaret - Son Dakika
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