Kim Kardashian'ın A Milli Takım için söyledikleri çok konuşuldu - Son Dakika
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Kim Kardashian'ın A Milli Takım için söyledikleri çok konuşuldu

12.06.2026 10:56
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Kim Kardashian, 2026 FIFA Dünya Kupası'yla ilgili yaptığı açıklamada Türkiye'nin şampiyon olabileceğine dair bir hissi olduğunu söyledi.

Dünyanın en tanınmış isimlerinden Kim Kardashian, 2026 FIFA Dünya Kupası hakkında yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. Kardashian, turnuvaya ilişkin değerlendirmesinde Türkiye'ye özel bir vurgu yaptı.

"TÜRKİYE'NİN KAZANACAĞINA DAİR BİR HİSSİM VAR"

Ünlü isim, yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Dünya Kupası'nı kazanacağına dair bir hissim var" ifadelerini kullandı. Kardashian'ın sözleri kısa sürede futbolseverlerin ilgisini çekti.

Kim Kardashian'ın A <a class='keyword-sd' href='/milli-takim/' title='Milli Takım'>Milli Takım</a> için söyledikleri çok konuşuldu

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NDA MÜCADELE EDİYOR

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Türkiye, turnuvadaki performansıyla yakından takip edilirken, Kardashian'ın açıklaması da dikkat çeken yorumlar arasında yer aldı. Dünya çapında milyonlarca takipçisi bulunan ünlü ismin Türkiye hakkındaki değerlendirmesi futbol kamuoyunda yankı uyandırdı.

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Son Dakika Dünya Kupası Kim Kardashian'ın A Milli Takım için söyledikleri çok konuşuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Neslihan Mzlm Neslihan Mzlm:
    vay be! kim kardashian da türkiye'ye inanıyo demek! çok güzel şey ya böyle büyük isimlerin destek vermesi motivasyon veriyo! umarım gerçekten de şampiyonluk gelir evimize! 1 0 Yanıtla
  • Mücella Aydın Mücella Aydın:
    yani güzel söylemesi ama bir batılı ünlünün sözü neden bu kadar önemli hale geldi bizim futbolcularımız zaten biliyorlar ne yapması gerektiğini 1 0 Yanıtla
  • Yusuf Alper Kaplan Yusuf Alper Kaplan:
    şimdi kim kardashian mı futbol uzmanı oldu biz bunları neden duyuyoruz ya haber yapılacak şey mi bu adam senelerce bekliyo sonra şöyle bir açıklama gelince haber oluyo 1 0 Yanıtla
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