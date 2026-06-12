"Belediye başkanıyım" deyip 310 bin liralık vurgun yaptılar

Samsun merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan olarak tanıtıp vatandaşlardan yardım kampanyası bahanesiyle para topladıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 310 bin lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

KENDİLERİNİ BELEDİYE BAŞKANI OLARAK TANITTILAR

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları telefonla arayarak kendilerini Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan olarak tanıtan ve yardım kampanyası düzenlediklerini söyleyerek para talep eden şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında 10 Haziran'da Samsun merkezli Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Bartın ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alınırken, bir şüphelinin ise başka bir dolandırıcılık dosyası kapsamında cezaevinde bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda tüfek, çok sayıda cep telefonu ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

310 BİN LİRA HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETMİŞLER

Polis ekiplerinin incelemelerinde şüphelilerin, ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi dağıtılacağını öne sürerek vatandaşlardan para topladığı tespit edildi. Bu yöntemle 4 ayrı olayda toplam 310 bin lira haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.