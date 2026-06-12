Bakan Işıkhan: 32 İlaç Daha Geri Ödeme Kapsamına Alındı

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 32 ilacın daha geri ödeme kapsamına alındığını açıkladı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geri ödeme listesine dahil edilen ilaçların çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanıldığını belirtti.

Buna göre, geri ödeme kapsamına alınan ilaçlar arasında kanser tedavisinde kullanılan 1 akıllı ilaç, kanama tedavisinde kullanılan 3 ilaç, diyabet tedavisinde kullanılan 3 ilaç ve KOAH tedavisinde kullanılan 1 ilaç yer aldı. Ayrıca farklı hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlarla birlikte toplam 32 ilacın geri ödeme listesine eklendiği bildirildi.

Bakan Işıkhan, söz konusu ilaçların 21'inin yerli üretim olduğunu vurgulayarak, "Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından 21 adedi yerli üretim olan toplam 32 ilacı daha geri ödeme listemize dahil ettik" ifadelerini kullandı.