Antalya\'da bir kişi apartman bahçesinde ölü bulundu

Antalya'da 34 yaşındaki Ufuk Kılıç, 4 katlı bir apartmanın bahçesinde ölü bulundu. Boyun ve bileklerinde kesikler tespit edilen Kılıç'ın ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı.

HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Olay, Zerdalilik Mahallesi Balıkçıoğlu Caddesi üzerindeki 4 katlı bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Bahçede hareketsiz ve kanlar içinde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, üzerinden Ufuk Kılıç adına kimlik çıkan kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerine Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği, Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri de sevk edildi.

BOYNUNDA VE BİLEKLERİNDE KESİKLER TESPİT EDİLDİ

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede, Kılıç'ın boyun ve bilek bölgelerinde kesikler bulunduğu belirlendi. Kılıç'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İNCELEME SÜRÜYOR

Olay yerinde kesici alet bulunduğu öğrenilirken, ekiplerin intihar ihtimali üzerinde de durduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma ve inceleme devam ediyor.