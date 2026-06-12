Bilecik'te ark ocağı patladı: 3 yaralı - Son Dakika
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Bilecik'te ark ocağı patladı: 3 yaralı

12.06.2026 10:42  Güncelleme: 10:45
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir demir çelik fabrikasında ark ocağının patlaması sonucu 3 işçi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi devam ediyor.

Osmaneli'ndeki demir çelik fabrikasında yaşanan patlamanın ardından yaralı işçiler hastaneye kaldırıldı. Patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

<a class='keyword-sd' href='/bilecik/' title='Bilecik'>Bilecik</a>'te ark ocağı patladı: 3 yaralı

Olay, saat 09.00 sıralarında Osmaneli ilçesine bağlı Selimiye köyü mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bölgede faaliyet gösteren Has Çelik isimli demir çelik fabrikasının üretim bölümündeki ark ocağında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. 

Bilecik'te ark ocağı patladı: 3 yaralı

Patlama sırasında fabrikada çalışan Mustafa U. (31), Hakan K. (43) ve Murat A. (48) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Bilecik'te ark ocağı patladı: 3 yaralı

YARALI İŞÇİLER HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı işçiler, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan vücudunda yanıklar oluşan Mustafa U.'nun bilincinin açık olduğu ancak hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Bilecik'te ark ocağı patladı: 3 yaralı

PATLAMANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Ark ocağı içerisinde bulunan işlem görmüş sıvı demirin tahliyesi için fabrikaya yeniden enerji verilirken, Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri ile bilirkişi heyeti patlamanın yaşandığı alanda inceleme başlattı.

Bilecik'te ark ocağı patladı: 3 yaralı

Olayla ilgili soruşturma ve teknik incelemeler sürüyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Demir Çelik, Osmaneli, 3. Sayfa, Güvenlik, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te ark ocağı patladı: 3 yaralı - Son Dakika

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