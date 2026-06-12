Bilecik'te ark ocağı patladı: 3 yaralı

Osmaneli'ndeki demir çelik fabrikasında yaşanan patlamanın ardından yaralı işçiler hastaneye kaldırıldı. Patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Osmaneli ilçesine bağlı Selimiye köyü mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bölgede faaliyet gösteren Has Çelik isimli demir çelik fabrikasının üretim bölümündeki ark ocağında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sırasında fabrikada çalışan Mustafa U. (31), Hakan K. (43) ve Murat A. (48) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

YARALI İŞÇİLER HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı işçiler, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan vücudunda yanıklar oluşan Mustafa U.'nun bilincinin açık olduğu ancak hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

PATLAMANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Ark ocağı içerisinde bulunan işlem görmüş sıvı demirin tahliyesi için fabrikaya yeniden enerji verilirken, Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri ile bilirkişi heyeti patlamanın yaşandığı alanda inceleme başlattı.

Olayla ilgili soruşturma ve teknik incelemeler sürüyor.