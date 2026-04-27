İlk görüşme gizlice gerçekleşti! Arda Güler\'in yeni hocası belli oluyor

27.04.2026 21:25
İspanyol basını Real Madrid Kulübü yönetiminin, Benfica'yı çalıştıran Jose Mourinho ile gizli bir telefon görüşmesi yaptığını ve Portekizli hocayı gelecek sezonda takımın başında görmek istediğini dile getirdiğini belirtti.

La Liga'da şampiyonluk yarışının bir hayli uzağında kalan Real Madrid’de gelecek sezonun planlaması şimdiden başladı. 

REAL MADRID'DE ROTA: MOURINHO

İspanyol basınında yer alan iddialara göre; Real Madrid yönetimi, Portekizli teknik adam Jose Mourinho’yu listenin ilk sırasına yazdı. Real Madrid Kulübü yöneticilerinin şu anda Portekiz ekibi Benfica’nın başarısı için ter döken Mourinho ile gizli bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. 

MOURINHO'YA DUYULAN GÜVEN YİNELENDİ

Haberde, Real Madrid üst düzey yöneticilerinin Mourinho ile bizzat iletişime geçtiği ve kendisine duyulan güveni yinelediği belirtildi. Görüşmede, kulübün Portekizli çalıştırıcıyı gelecek sezonda mutlaka takımın başında görmek istediği ve projenin merkezine onu yerleştirmeyi planladığı ifade edildi.

VERECEĞİ KARAR BEKLENİYOR

Şu an Benfica ile şampiyonluk mücadelesi veren Jose Mourinho'nun bu teklife nasıl bir cevap verdiği henüz bilinmiyor. Ancak İspanyol basını, Mourinho'nun Santiago Bernabeu'ya dönmeye sıcak bakabileceğini öne sürdü. 

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’u terk eden isimler kervanına “Havuç“ da katıldı İstanbul'u terk eden isimler kervanına "Havuç" da katıldı
Antalya’da derbiyi izleyen Galatasaray taraftarı bıçaklı saldırıda yaralandı Antalya'da derbiyi izleyen Galatasaray taraftarı bıçaklı saldırıda yaralandı
Survivor’da saldırı ve küfürlerin ardından Seren Ay diskalifiye edildi Survivor’da saldırı ve küfürlerin ardından Seren Ay diskalifiye edildi
Londra’da sosyal medya fenomeni, rakibini ezerek öldürdü Londra’da sosyal medya fenomeni, rakibini ezerek öldürdü
Galibiyet kutlamalarında Galatasaylı taraftar otobüsün üzerinde yolculuk yaptı Galibiyet kutlamalarında Galatasaylı taraftar otobüsün üzerinde yolculuk yaptı
Sine-i millete dönülecek mi CHP’de gözler iki kritik toplantıda Sine-i millete dönülecek mi? CHP'de gözler iki kritik toplantıda

21:27
Ayaş Kaymakamı’na bakanlıktan da soruşturma Görev yeri değiştirildi
Ayaş Kaymakamı'na bakanlıktan da soruşturma! Görev yeri değiştirildi
20:30
Talisca ve Kerem Aktürkoğlu arasında geçen diyalog ortaya çıktı
Talisca ve Kerem Aktürkoğlu arasında geçen diyalog ortaya çıktı
19:07
Ayaş Kaymakamı Eligül’den CHP milletvekiline tepki çekecek yanıt
Ayaş Kaymakamı Eligül'den CHP milletvekiline tepki çekecek yanıt
19:07
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
19:05
Rubio’ya göre İran “ABD ile anlaşma“ konusunda ciddi
Rubio'ya göre İran "ABD ile anlaşma" konusunda ciddi
18:59
Çin’in Qinzhou şehri tamamen sulara gömüldü
Çin'in Qinzhou şehri tamamen sulara gömüldü
