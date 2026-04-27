Fenerbahçe\'de seçim kararı

Süper Lig’de oynanan Galatasaray derbisinin ardından sarı-lacivertli camiada sıcak saatler yaşanıyor. Mağlubiyetin yankıları sürerken, Fenerbahçe Yönetim Kurulu "olağanüstü" gündemle toplandı.

FENERBAHÇE'DE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

Başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, kulüp binasında bir araya gelerek mevcut tabloyu tüm detaylarıyla masaya yatırdı. Saatler süren kritik toplantıda, hem sportif başarısızlık hem de camiadaki huzursuzluk ana gündem maddeleriydi.

SEÇİM KARARI ALINDI

Sports Digitale'in haberine göre; Toplantıda, teknik direktör Domenico Tedesco’nun durumu ve futbol takımının performansının yanı sıra, yönetimsel bir tazelenmeye ihtiyaç duyulduğu görüşü ağırlık kazandı. Kulübün mevcut mali durumu ve kısa-orta vadeli sportif projelerinin de değerlendirildiği görüşmeler sonucunda, yönetimin güven tazelemek adına "olağanüstü seçimli genel kurul" seçeneğini masaya koyduğu belirtildi.

RESMİ TAKVİM BEKLENİYOR

Sarı-lacivertli kulübün, alınan bu tarihi kararı kısa süre içerisinde resmi kanallar aracılığıyla kamuoyuna duyurması bekleniyor. Tüzük gereği seçim sürecinin nasıl işleyeceği ve kongre tarihinin hangi günler olarak belirleneceği, kulüp tarafından açıklanacak resmi takvimle netlik kazanacak.

OLASI ADAYLAR

Seçim kararının duyulmasıyla birlikte kulisler de hareketlendi. Mevcut başkan Sadettin Saran’ın yeniden aday olup olmayacağı merak konusu iken, muhalefet kanadında Barış Göktürk ve Mehmet Ali Aydınlar gibi isimlerin hazırlıklara başladığı iddia ediliyor.