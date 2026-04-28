Ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail, bir kez daha Lübnan\'ı vurdu

İsrail ordusunun 17 Nisan’da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürdüğü bildirildi. Ülkenin güneyindeki birçok yerleşim yeri hava ve topçu atışlarının hedefi oldu.

BİRÇOK BELDE BOMBALANDI

Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre, İsrail savaş uçakları öğle saatlerinde Tebnin, Kefre, Şakra ve Yatir beldelerine hava saldırısı düzenledi. İsrail topçuları Biyut Siyad’ı hedef alırken, Beraşit beldesine fosforlu mühimmatla saldırı gerçekleştirildi.

EVLER PATLAYICILARLA YIKILDI

İsrail ordusunun, işgal altında tuttuğu bölgelerde yıkım faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi. Reşaf beldesinde askerlerin patlayıcılar kullanarak evleri yıktığı kaydedildi.

İHA SALDIRISIYLA MOTOSİKLET HEDEF ALINDI

Öte yandan İsrail’e ait bir insansız hava aracının, Nakura beldesinde sahil yolunda seyir halindeki bir motosikleti vurduğu aktarıldı.

HALKA GÖÇ ÇAĞRISI YAPILDI

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, işgal bölgeleri dışında kalan 16 beldede yaşayan sivillerden bölgeyi terk etmelerini istedi. Adraee, Ganduriye, Burc Kalavay, Kalavay, Suvane, Cimcimiye, Safed ed-Bıddih, Beraşit, Şakra, Ayta el-Cebel, Tebnin, Sultaniye, Bir es-Senabil, Dunin, Hırbet Silm, Sila ve Deyr Kifa sakinlerine yönelik saldırı tehdidinde bulundu.