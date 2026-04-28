CHP\'de ihraç edilenler partiye dönüyor

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirdiği toplantıda önemli kararlara imza attı. Yaklaşık 7 saat süren görüşmelerde, partiden ihraç edilen isimlerin başvuruları değerlendirilirken, 33 kişiden 32’sinin yeniden partiye kabul edilmesi kararlaştırıldı.

7 SAATLİK KRİTİK TOPLANTI

CHP Genel Merkezi’nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda güncel siyasi gelişmeler ele alındı. Özgür Özel’in sunumuyla başlayan oturumda, parti içi düzenlemeler ve başvurular masaya yatırıldı.

TÜZÜKTE DEĞİŞİKLİK

Toplantıda ayrıca parti yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapıldı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bildirimleri doğrultusunda, CHP Tüzüğü’nün Siyasi Partiler Kanunu’na uyumlu hale getirilmesi için düzenlemeler oy birliğiyle kabul edildi.

32 KİŞİYE AF ÇIKTI

Parti Meclisi, daha önce çeşitli nedenlerle partiden ihraç edilen isimlerin “bağışlanma” taleplerini değerlendirdi. Yapılan oylama sonucunda başvuru yapan 33 kişiden 32’sinin yeniden parti üyeliğine kabul edilmesine karar verildi.

“GENEL OLARAK KABUL EDİYORUZ”

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, başvuruların il ve ilçe örgütlerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirildiğini belirterek, “Eğer yerel yönetimler de olumlu bakıyorsa, bağışlanma taleplerini genel itibarıyla kabul ediyoruz” ifadelerini kullandı.

MYK TOPLANTISIYLA DEVAM

Parti Meclisi toplantısının ardından, Özgür Özel başkanlığında Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına geçildi. Toplantılarda alınan kararların parti içi dengelere nasıl yansıyacağı ise merak konusu.