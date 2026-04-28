CHP'de ihraç edilenler partiye dönüyor

28.04.2026 00:28
Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi’nin yaklaşık 7 saat süren toplantısında, hem parti tüzüğünde değişiklikler yapıldı hem de ihraç edilen isimlerin başvuruları değerlendirildi. Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında alınan kararla, başvuru yapan 33 kişiden 32’sinin yeniden partiye kabul edilmesi onaylandı. Karar, parti içinde “af” sürecinin genişlediği yorumlarına neden oldu.

7 SAATLİK KRİTİK TOPLANTI

CHP Genel Merkezi’nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda güncel siyasi gelişmeler ele alındı. Özgür Özel’in sunumuyla başlayan oturumda, parti içi düzenlemeler ve başvurular masaya yatırıldı.

TÜZÜKTE DEĞİŞİKLİK

Toplantıda ayrıca parti yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapıldı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bildirimleri doğrultusunda, CHP Tüzüğü’nün Siyasi Partiler Kanunu’na uyumlu hale getirilmesi için düzenlemeler oy birliğiyle kabul edildi.

    32 KİŞİYE AF ÇIKTI 

    Parti Meclisi, daha önce çeşitli nedenlerle partiden ihraç edilen isimlerin “bağışlanma” taleplerini değerlendirdi. Yapılan oylama sonucunda başvuru yapan 33 kişiden 32’sinin yeniden parti üyeliğine kabul edilmesine karar verildi.

    “GENEL OLARAK KABUL EDİYORUZ”

    CHP Sözcüsü Zeynel Emre, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, başvuruların il ve ilçe örgütlerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirildiğini belirterek, “Eğer yerel yönetimler de olumlu bakıyorsa, bağışlanma taleplerini genel itibarıyla kabul ediyoruz” ifadelerini kullandı.

    MYK TOPLANTISIYLA DEVAM

    Parti Meclisi toplantısının ardından, Özgür Özel başkanlığında Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına geçildi. Toplantılarda alınan kararların parti içi dengelere nasıl yansıyacağı ise merak konusu.

    Kaynak: AA

    Sine-i millete dönülecek mi CHP’de gözler iki kritik toplantıda Sine-i millete dönülecek mi? CHP'de gözler iki kritik toplantıda
    İsrail ordusu ateşkesi bozdu Lübnan’da çok sayıda ölü ve yaralı var İsrail ordusu ateşkesi bozdu! Lübnan'da çok sayıda ölü ve yaralı var
    İstanbul Beykoz’daki orman yangını kontrol altına alındı İstanbul Beykoz'daki orman yangını kontrol altına alındı
    Tartıştığı kardeşini tabanca ile öldürdü Tartıştığı kardeşini tabanca ile öldürdü
    Epilepsi hastası nehirde hayatını kaybetti Epilepsi hastası nehirde hayatını kaybetti
    Mali Savunma Bakanı Sadio Camara intihar saldırısında hayatını kaybetti Mali Savunma Bakanı Sadio Camara intihar saldırısında hayatını kaybetti
    İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’dan Trump ve Netanyahu’yu küplere bindirecek af kararı İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Trump ve Netanyahu'yu küplere bindirecek af kararı
    Putin düğmeye bastı, yaşlanmak tarih oluyor: 150 yaşına ulaşmak muhtemel Putin düğmeye bastı, yaşlanmak tarih oluyor: 150 yaşına ulaşmak muhtemel
    İstanbul’daki 13 yıllık başsız kadın cinayeti çözüldü İstanbul'daki 13 yıllık başsız kadın cinayeti çözüldü

    00:06
    İran’ın başkenti Tahran’da bugüne kadarki en büyük gösteri
    İran'ın başkenti Tahran'da bugüne kadarki en büyük gösteri
    23:12
    CHP Keçiören İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı
    CHP Keçiören İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı
    23:06
    Almanya’dan tatil için İstanbul’a gelen turist otelde ölü bulundu
    Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen turist otelde ölü bulundu
    22:07
    Fenerbahçe’de Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yollar ayrıldı
    Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yollar ayrıldı
    21:51
    Beşiktaş’tan Fatih Karagümrük karşısında sürpriz kayıp
    Beşiktaş'tan Fatih Karagümrük karşısında sürpriz kayıp
    21:49
    Gülistan Doku soruşturmasında bilgi işlem görevlileri serbest
    Gülistan Doku soruşturmasında bilgi işlem görevlileri serbest
    21:27
    Ayaş Kaymakamı’na bakanlıktan da soruşturma Görev yeri değiştirildi
    Ayaş Kaymakamı'na bakanlıktan da soruşturma! Görev yeri değiştirildi
    20:23
    Trump’a düzenlenen suikast girişimlerinde dikkat çeken “Karoline Leavitt“ detayı
    Trump'a düzenlenen suikast girişimlerinde dikkat çeken "Karoline Leavitt" detayı
    19:05
    Rubio’ya göre İran “ABD ile anlaşma“ konusunda ciddi
    Rubio'ya göre İran "ABD ile anlaşma" konusunda ciddi
    18:59
    Çin’in Qinzhou şehri tamamen sulara gömüldü
    Çin'in Qinzhou şehri tamamen sulara gömüldü
