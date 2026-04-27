Savaş helikopterinde keyif gezisi: Hegseth'ten ödüllü rapçiye özel uçuş
Savaş helikopterinde keyif gezisi: Hegseth'ten ödüllü rapçiye özel uçuş

Savaş helikopterinde keyif gezisi: Hegseth’ten ödüllü rapçiye özel uçuş
27.04.2026 23:51
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in, savaş sahasında aktif rol oynayan AH-64 Apache’de ünlü rapçi Kid Rock’ı ağırlaması kamuoyunda tartışma yarattı. Fort Belvoir’da gerçekleşen uçuşun, askeri bir platformun sivil bir isimle şov amacıyla kullanıldığı yönündeki eleştirileri beraberinde getirdiği görülürken, uçuşta standart prosedürlerin esnetildiği iddiaları da tepkileri artırdı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, dünyanın en gelişmiş taarruz helikopterlerinden AH-64 Apache’de Grammy ödüllü şarkıcı Kid Rock’ı ağırladı. İkili bu sabah bir araya geldi ve Virginia semalarında helikopterle keyif turu attı. 

Ancak bu gezi büyük tartışma yarattı. Kara birliklerine yakın hava desteği sağlamak ve savaş sahasında kritik görevler üstlenen bir askeri platformun, ünlü bir isimle yapılan “keyif turu” için kullanılması eleştirilerin odağına yerleşti.

SAVAŞ MAKİNESİYLE KEYİF TURU 

Fort Belvoir üssünden kalkarak gerçekleşen uçuşta, yüksek ateş gücüyle bilinen Apache helikopterlerinin bir nevi “gösteri aracı” gibi kullanıldığı yorumları yapıldı. Askeri uzmanlar, bu tür platformların operasyonel ciddiyetinin göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.

PROTOKOL DIŞI UÇUŞ İDDİASI

İddialara göre Apache helikopterleri normalde iki pilotla görev yaparken, bu uçuşta tek pilot kullanıldı. Bu durumun, iki sivil ismin yan yana oturabilmesi için tercih edildiği öne sürülürken, güvenlik ve prosedür tartışmalarını da beraberinde getirdi.

KAMU KAYNAKLARI TARTIŞMASI

Eleştirilerin bir diğer odağında ise kamu kaynaklarının kullanımı yer aldı. Sosyal medyada birçok kullanıcı, askeri ekipman ve personelin bu tür organizasyonlarda kullanılmasının etik olup olmadığını sorguladı.

TEPKİLER BÜYÜYOR

Olay, ABD’de savunma politikaları, askeri disiplin ve kamu kaynaklarının kullanımı konularında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Birçok kesim, savaş araçlarının bu şekilde kullanılmasının ciddiyetle yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sine-i millete dönülecek mi CHP’de gözler iki kritik toplantıda Sine-i millete dönülecek mi? CHP'de gözler iki kritik toplantıda
İsrail ordusu ateşkesi bozdu Lübnan’da çok sayıda ölü ve yaralı var İsrail ordusu ateşkesi bozdu! Lübnan'da çok sayıda ölü ve yaralı var
İstanbul Beykoz’daki orman yangını kontrol altına alındı İstanbul Beykoz'daki orman yangını kontrol altına alındı
Tartıştığı kardeşini tabanca ile öldürdü Tartıştığı kardeşini tabanca ile öldürdü
Epilepsi hastası nehirde hayatını kaybetti Epilepsi hastası nehirde hayatını kaybetti
Mali Savunma Bakanı Sadio Camara intihar saldırısında hayatını kaybetti Mali Savunma Bakanı Sadio Camara intihar saldırısında hayatını kaybetti
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’dan Trump ve Netanyahu’yu küplere bindirecek af kararı İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Trump ve Netanyahu'yu küplere bindirecek af kararı
Putin düğmeye bastı, yaşlanmak tarih oluyor: 150 yaşına ulaşmak muhtemel Putin düğmeye bastı, yaşlanmak tarih oluyor: 150 yaşına ulaşmak muhtemel

23:12
CHP Keçiören İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı
CHP Keçiören İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı
22:07
Fenerbahçe’de Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yollar ayrıldı
21:51
Beşiktaş’tan Fatih Karagümrük karşısında sürpriz kayıp
Beşiktaş'tan Fatih Karagümrük karşısında sürpriz kayıp
21:49
Gülistan Doku soruşturmasında bilgi işlem görevlileri serbest
Gülistan Doku soruşturmasında bilgi işlem görevlileri serbest
21:27
Ayaş Kaymakamı’na bakanlıktan da soruşturma Görev yeri değiştirildi
Ayaş Kaymakamı'na bakanlıktan da soruşturma! Görev yeri değiştirildi
20:23
Trump’a düzenlenen suikast girişimlerinde dikkat çeken “Karoline Leavitt“ detayı
Trump'a düzenlenen suikast girişimlerinde dikkat çeken "Karoline Leavitt" detayı
19:05
Rubio’ya göre İran “ABD ile anlaşma“ konusunda ciddi
Rubio'ya göre İran "ABD ile anlaşma" konusunda ciddi
18:59
Çin’in Qinzhou şehri tamamen sulara gömüldü
Çin'in Qinzhou şehri tamamen sulara gömüldü
