Savaş helikopterinde keyif gezisi: Hegseth’ten ödüllü rapçiye özel uçuş

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, dünyanın en gelişmiş taarruz helikopterlerinden AH-64 Apache’de Grammy ödüllü şarkıcı Kid Rock’ı ağırladı. İkili bu sabah bir araya geldi ve Virginia semalarında helikopterle keyif turu attı.

Ancak bu gezi büyük tartışma yarattı. Kara birliklerine yakın hava desteği sağlamak ve savaş sahasında kritik görevler üstlenen bir askeri platformun, ünlü bir isimle yapılan “keyif turu” için kullanılması eleştirilerin odağına yerleşti.

SAVAŞ MAKİNESİYLE KEYİF TURU

Fort Belvoir üssünden kalkarak gerçekleşen uçuşta, yüksek ateş gücüyle bilinen Apache helikopterlerinin bir nevi “gösteri aracı” gibi kullanıldığı yorumları yapıldı. Askeri uzmanlar, bu tür platformların operasyonel ciddiyetinin göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.

PROTOKOL DIŞI UÇUŞ İDDİASI

İddialara göre Apache helikopterleri normalde iki pilotla görev yaparken, bu uçuşta tek pilot kullanıldı. Bu durumun, iki sivil ismin yan yana oturabilmesi için tercih edildiği öne sürülürken, güvenlik ve prosedür tartışmalarını da beraberinde getirdi.

KAMU KAYNAKLARI TARTIŞMASI

Eleştirilerin bir diğer odağında ise kamu kaynaklarının kullanımı yer aldı. Sosyal medyada birçok kullanıcı, askeri ekipman ve personelin bu tür organizasyonlarda kullanılmasının etik olup olmadığını sorguladı.

TEPKİLER BÜYÜYOR

Olay, ABD’de savunma politikaları, askeri disiplin ve kamu kaynaklarının kullanımı konularında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Birçok kesim, savaş araçlarının bu şekilde kullanılmasının ciddiyetle yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor.