Kimlik çıkarmak için parmak izi verdi, 19 yıllık cinayet çözüldü
Kimlik çıkarmak için parmak izi verdi, 19 yıllık cinayet çözüldü

28.04.2026 19:48
İstanbul'un Şişli ilçesinde 19 yıl önce patron Yunis Doğan'ın domuz bağıyla yakıldığı, sekreteri Hacer Eginay'ın ise 57 yerinden bıçaklanarak katledildiği faili meçhul cinayet çözüldü. Cinayet mahallinde o dönem bulunan parmak izi, yıllar sonra gelişen teknoloji sayesinde cinayeti aydınlattı. Faillerden biri çipli kimlik kartı almak için parmak izi vermesiyle, olay yerindeki iz çözüldü. Tutuklanan 3 şüpheli hakkında "canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İstanbul Şişli’de 19 yıl önce işlenen korkunç cinayet, gelişen teknoloji sayesinde aydınlatıldı. 2007 yılında  Yunis Doğan’ın domuz bağıyla yakılarak, sekreteri Hacer Eginay’ın ise 57 bıçak darbesiyle katledildiği olayda failler, yıllar sonra verilen bir parmak iziyle yakayı ele verdi.

PARMAK İZİ, CİNAYETİ AYDINLATTI

Şüphelilerden birinin çipli kimlik kartı almak için verdiği parmak izi, emniyet sistemindeki eski kayıtlarla eşleşince dosya yeniden açıldı.

Olayla ilgili gözaltına alınan ve tutuklanan 3 şüpheli hakkında yargı süreci başladı. Hazırlanan iddianamede, sanıkların "canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Teknolojinin yardımıyla çözülen bu vahşi cinayet, adaletin 19 yıl sonra da olsa tecelli etmesini sağladı.

    Yorumlar (1)

  mert çelik mert çelik:
    zaman asımı
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Endonezya’da yolcu trenleri çarpıştı, ölü ve yaralılar var Endonezya’da yolcu trenleri çarpıştı, ölü ve yaralılar var
İlhan Palut’tan yıldız oyuncusu için Montella’ya çağrı: Milli takımı hak ediyor İlhan Palut'tan yıldız oyuncusu için Montella'ya çağrı: Milli takımı hak ediyor
CHP Keçiören İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı CHP Keçiören İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı
Tedesco gönderilir gönderilmez Galatasaray’dan flaş paylaşım Tedesco gönderilir gönderilmez Galatasaray'dan flaş paylaşım
Sağlık Bakanlığı’ndan “Hastaneler satılıyor” iddialarına net yanıt Sağlık Bakanlığı’ndan “Hastaneler satılıyor” iddialarına net yanıt
Asker eğlencesi için toplanan kalabalığa ateş açtı 8 gündür yoğun bakımda tedavi görüyor Asker eğlencesi için toplanan kalabalığa ateş açtı! 8 gündür yoğun bakımda tedavi görüyor
Eski Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, adliyeye götürülürken böyle bağırdı Eski Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, adliyeye götürülürken böyle bağırdı
Galatasaray Lisesi’ndeki çalınan teneffüs zili Fenerbahçe taraftarından tepki topladı Galatasaray Lisesi'ndeki çalınan teneffüs zili Fenerbahçe taraftarından tepki topladı

19:10
Adem Soytekin’den mahkemeye damga vuran itiraf: Rüşvet başkanım rüşvet
Adem Soytekin'den mahkemeye damga vuran itiraf: Rüşvet başkanım rüşvet
18:40
Sohbet masasına düşen davetsiz misafir kısa süreli paniğe neden oldu
Sohbet masasına düşen davetsiz misafir kısa süreli paniğe neden oldu
17:50
İçişleri’ndeki toplantının ardından Ankara’da madenciler eylemlerini sonlandırdı
İçişleri'ndeki toplantının ardından Ankara'da madenciler eylemlerini sonlandırdı
16:55
AYM Başkanı Özkaya’dan hakim ve savcılara “kul hakkı” uyarısı
AYM Başkanı Özkaya’dan hakim ve savcılara “kul hakkı” uyarısı
16:34
Trump: İran bize “Çöküşteyiz“ dedi, Hürmüz’ü açmamızı istiyorlar
Trump: İran bize "Çöküşteyiz" dedi, Hürmüz'ü açmamızı istiyorlar
16:15
CHP lideri Özel’den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye tebrik: Kendilerini kutluyorum
CHP lideri Özel'den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye tebrik: Kendilerini kutluyorum
15:40
Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekileceğini duyurdu
Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekileceğini duyurdu
