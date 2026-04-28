Mali’de ele geçirilen üste dikkat çeken anlar; askerler Tranformers izledi

28.04.2026 01:21
Mali ordusu ve Rus Afrika Kolordusu birliklerinin çekilmesiyle kuzeydeki kritik Kidal şehri, Azavad Hareketleri ve El Kaide bağlantılı grupların kontrolüne geçti. Bölgedeki askeri dengeleri altüst eden bu çekilme sonrası, silahlı gruplar ele geçirdikleri askeri üslerde rahat tavırlarla Transformers filmi izledi. Bu anlar sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

Mali’de El Kaide bağlantılı gruplar ile Tuareg güçlerinin kuzeydeki stratejik Kidal şehrini ele geçirmesiyle dengeler altüst olurken, ortaya çıkan görüntüler tartışma yarattı. Rus Afrika Kolordusu ve Mali ordusunun çekildiği üslerde, Azavad güçlerine bağlı savaşçıların Transformers izlediği anlar sosyal medyada gündem oldu.

KİDAL TAMAMEN EL DEĞİŞTİRDİ İDDİASI

Son günlerde yoğunlaşan saldırılar sonrası Kidal’ın kontrolünün Azavad Kurtuluş Cephesi ve El Kaide bağlantılı grupların eline geçtiği iddia ediliyor. Silahlı gruplar, şehirde “tam kontrol sağladıklarını” duyururken, Mali ordusu ve yabancı unsurların bölgeden çekildiği bildirildi.

ORDU ÇEKİLDİ, ÜS BOŞ KALDI

Sahadan gelen bilgilere göre, Rus destekli birlikler ve Mali askerleri çatışmalar sonrası bazı askeri noktaları terk etti. Bu boşluk kısa sürede Azavad güçleri tarafından dolduruldu. Çatışmaların yalnızca kuzeyle sınırlı kalmadığı, başkent Bamako çevresine kadar yayıldığı da belirtiliyor.

ASKERLER TRANSFORMERS İZLİYOR 

Ancak tüm bu askeri gelişmelerin gölgesinde en dikkat çeken detay, ele geçirilen üslerde kaydedilen görüntüler oldu. Sosyal medyada yayılan videolarda, Azavad güçlerine bağlı savaşçıların askeri üslerde oturup Transformers filmi izlediği görüldü.

Silahlarını da yanlarından ayırmayan askerlerin rahat tavırları dikkat çekti. 

 “HALKI SAVUNUYORUZ” AÇIKLAMASI

Azavad cephesi, operasyonların Bamako’daki askeri yönetime karşı halkı koruma amacı taşıdığını öne sürerken, uluslararası çevreler bu ittifakın El Kaide bağlantısı nedeniyle bölgeyi daha da istikrarsızlaştırabileceği uyarısında bulunuyor.

Uzmanlara göre Kidal’ın kaybı, Mali’deki askeri yönetim için büyük bir darbe. Şehir, kuzeydeki en kritik stratejik noktalardan biri olarak görülüyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
