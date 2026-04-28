Ateşkesi hiç umursamıyorlar! İsrail'den skandal Lübnan talimatı
28.04.2026 19:46
Lübnan ile ateşkes ilan eden İsrail buna rağmen saldırılarını sürdürürken, Savunma Bakanı Yisrael Katz'dan skandal bir açıklama geldi. Katz, Lübnan'ın güneyinde Gazze Şeridi'nde yaptıkları yıkımın benzerini gerçekleştirme talimatı verdiklerini söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ateşkese rağmen işgal altında tuttukları Lübnan'ın güneyine soykırımla yapmakla suçlandıkları Gazze Şeridi gibi muamele edecekleri tehdidinde bulundu.

"GAZZE'DEKİ YIKIMIN BENZERİNİ LÜBNAN'DA YAPMA TALİMATI VERDİK"

Savunma Bakanı Yisrale Katz, yaptığı yazılı açıklamada, ateşkese rağmen Lübnan'a düzenledikleri saldırıların yol açtığı yıkımla "Lübnan'ın güneyi Gazze ile aynı durumda" sözleriyle övündü. Katz, orduya İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesine yönelik tehditleri ortadan kaldırma bahanesiyle Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttukları bölgelerde Gazze Şeridi'nde yaptıkları yıkımın benzerini gerçekleştirme talimatı verdiklerini belirtti.

Lübnan'da işgal altında tuttukları bölge içinde kalan Kantara beldesine bugün düzenledikleri saldırıya değinen Katz, beldede Hizbullah'a ait yeraltı tesisini patlattıklarını iddia etti.

Bakan Katz daha önce de Gazze Şeridi'nin Refah, Beyt Hanun kentleri ve diğer bölgelerinde yaptıkları yıkımın bir benzerini Lübnan'ın güneyinde gerçekleştireceklerini, "Gazze modelini" uygulayacaklarını söylemişti.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 500'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

