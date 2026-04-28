Akaryakıta çifte zam! Gece yarısı sessiz sedasız pompaya yansıdı

ABD ile İran arasındaki gerilim ve Hürmüz Boğazı’ndaki belirsizlik petrol fiyatlarını yukarı taşırken, akaryakıt fiyatlarına da zam geldi. Gece yarısından itibaren motorin ve benzin fiyatları arttı.
Yeni düzenlemeyle motorinin litre fiyatına 2 lira 28 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 95 kuruş zam yapıldı. Artış, pompa fiyatlarına doğrudan yansıdı.
Zam sonrası motorin fiyatları İstanbul’da 71,66 liraya, Ankara’da 72,70 liraya, İzmir’de 73,08 liraya yükseldi. Doğu illerinde ise litre fiyatı 74,48 liraya çıktı.
Benzin fiyatı ise İstanbul’da 63,77 lira, Ankara’da 64,68 lira, İzmir’de 64,96 lira olarak güncellendi. Doğu illerinde benzinin litre fiyatı 66,30 liraya ulaştı.
Uzmanlar, küresel petrol fiyatlarındaki artışın arkasında ABD-İran hattındaki kırılgan ateşkes ve Hürmüz Boğazı’nın kapalı olması nedeniyle sevkiyatların aksamasının bulunduğunu belirtiyor.
