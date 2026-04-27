Çin\'de tuhaf görüntü! Uçak gemisine benzeyen kağıttan uçak yaptılar

Çin’de kaydedilen görüntüler, alışılmışın dışında bir tasarımı gündeme taşıdı. Bir kişi, uçak gemisi formunda hazırladığı kağıt uçağıyla dikkat çekti.

Videoda, klasik kağıt uçaklardan farklı olarak detaylı şekilde katlanan ve uçak gemisini andıran bir modelin hazırlandığı görülüyor. Geniş kanat yapısı ve üzerindeki çizim detaylarıyla askeri bir gemiyi temsil eden tasarım, izleyenlerin ilgisini çekti.

POPÜLERLİK DİKKAT ÇEKTİ

Görüntülerde, kağıt uçağın havada süzüldüğü anlar da yer alırken, tasarımın hem görsel hem de işlevsel olarak başarılı bulunduğu görüldü. Uçak gemisi formundaki modelin, ülkede bu tür askeri araçlara olan ilginin bir yansıması olduğu yorumları yapıldı.

Kısa sürede geniş kitlelere ulaşan video, sıra dışı tasarımıyla öne çıktı.