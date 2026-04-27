Kilosu bin 1500 liraya satılıyor! Tek seferde 6 kilo topladılar

Kastamonu'da ilkbaharda etkili olan sağanak yağışın ardından ormanlarda kuzugöbeği bolluğu yaşanmaya başladı. Vatandaşlar, kilogramı bin liraya ila bin 500 lira arasında alıcı bulan mantarı toplayabilmek için şehir merkezlerine yakın ormanlık alanların yolunu tutuyor.

TEK SEFERDE 6 KİLO TOPLADILAR

Yaşanan bolluğu gelir kapısı haline getiren birçok vatandaş, ormanlardan topladıkları mantarları, pazarlarda ya da mantar alımı yapan firmalara satıyor. Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ormanlık alana giden Hüseyin Tümtürk ve İbrahim Büyükacar isimli iki vatandaş, kısa süre içerisinde yaklaşık 6 kilogram mantar topladı. Topladıkları mantarları yemek için topladıklarını ifade eden vatandaşlar, emek veren herkesin çok rahat mantar bulabildiğini, özellikle mantarın sabah güneşinin vurduğu alanlarda mantar bolluğunun yaşandığını ifade etti.

"EMEK VAR, PARAYLA ÖLÇMEMEK LAZIM"

Saatler içerisinde 6 kilogram mantar topladıklarını ifade eden İbrahim Büyükacar, mantarın özellikleriyle ilgili bilgi vererek, "Toplanan mantarların rengi, altında yetiştiği çam ağacına göre siyah ya da beyaz olarak değişebilir. Rengi farklı olsa da ikisi de kuzugöbeği mantarı. Bugün şansımız yaver gitti, bu biraz da şans meselesi. Doğru yerlerde ararsanız, şansınız da varsa bulabilirsiniz. Sabah güneşinin vurduğu anlarda daha yoğun yetişir. Yanan ormanlık alanlarda daha fazla olur. Bizim ilçemizde çok şükür orman yangınları olmadı. Mantar bulabilmek için orman yangınlarına gerek yok. Bu da ispatıdır. Burada yaklaşık 6 kilogram mantar var. Bunu değeriyle ölçmemek lazım, burada emek var, parayla ölçmemek lazım. Biz yiyeceğiz" dedi.