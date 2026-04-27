Asker eğlencesi için toplanan kalabalığa ateş açtı! 8 gündür yoğun bakımda tedavi görüyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Asker eğlencesi için toplanan kalabalığa ateş açtı! 8 gündür yoğun bakımda tedavi görüyor

Asker eğlencesi için toplanan kalabalığa ateş açtı! 8 gündür yoğun bakımda tedavi görüyor
27.04.2026 23:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenler'de hızlı araç kullandığı için uyarıldıktan sonra çevredekilerle tartışan 17 yaşındaki şüpheli, kısa süre sonra olay yerine tekrar silahla gelerek asker eğlencesi için toplanan gruba ateş açtı. Kurşunlardan biri Yusuf Arda Özer'e isabet etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Özer'in tedavisi 8 gündür yoğun bakımda sürerken, şüpheli yakalandı.

Esenler'de 17 yaşındaki çocuk çıkan kavgada asker eğlencesi için toplanan kalabalığa ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği 17 Yusuf Arda Özer yoğun bakımda tedaviye alındı.

ARAÇLA HIZLA GELİNCE KAVGA ÇIKTI

Olay, 19 Nisan'da Tuna Mahallesi Tuna Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Derviş G., aralarında husumet olan kişiyi bulmak için sokakta herkese onu görüp görmediklerini sormaya başladı. Derviş G. daha sonra olay yerine araçla hızla geldiği için çevredekiler tarafından uyarıldı. Kısa bir süre sonra Derviş G. ile kendisini uyaranlar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrasında Derviş G. aracıyla olay yerinden uzaklaştı.

KALABALIĞA ATEŞ AÇTI

Kısa bir süre sonra Derviş G. olay yerine silahla geldi. Kendisiyle tartışanlara hakaret etmeye başlayınca kısa süreli arbede yaşandı. Çıkan arbede sonrasında Derviş G. asker eğlencesi için sokakta toplanan kalabalığa doğru silahla ateş açtı. Kurşunlar asker eğlencesi için orada bulunan Yusuf Arda Özer'e isabet etti.

Şüpheli Derviş G. olay yerinden kendisiyle birlikte gelen 3 kişi ile birlikte kaçarak uzaklaşırken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Özer ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Yusuf Arda Özer'in 8 gündür yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Birçok suçtan kaydı olduğu öğrenilen Derviş G.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

"DİĞER YAVRULARIMI DA VURACAKMIŞ"

Anne Esma Özer, "Oğlum bu olayda 2 gün öncesine kadar iş yerinde yattı sırf bu eğlenceye katılmak için. 'Anne ben Kadiri yalnız bırakmam, illa katılacağım eğlenceye' dedi. Eve bile gelmedi, 2 gün çalıştı, oğlumu aradım 'gel yemek hazır' dedim. Kısa süre sonra silah sesleri geldi. Dışarı çıktım bir baktım ki benim yavrum yerlerde yatıyor. Hala yakalanmadı. Utanma yok, arlanma yok, o olayı yapan kişi benim diğer yavrularımı da vuracakmış. Ben hastanedeyim buyursun gelsin beni vursun. Durumu kritik, risk devam ediyor iç kanaması devam ediyor" dedi.

"7-8 EL ATEŞ ETTİ"

Özer'in arkadaşı Muhammed Abdo, "İki arkadaş var ve bunlarında kendi arasında husumet var. Biz o sırada asker eğlencesi yapacaktık ve sürekli bizim oradan geçiyordu. Aralarında husumet olan çocuğu soruyordu, bize de sorup durduğu sırada bizim arkadaşımız ters yaptı ona 'yeter, o buraya gelmiyor git eğlencemiz var eğlencemizi bozma' dedi o da küfür etmeye başladı. Daha sonra bunlar birlerine küfür etmeye başladılar kafa kafaya gelmeye başladılar, bu çocuk arabaya bindi ve 'gidip geleceğim' dedi. Arabayla gitti yürüyerek geri geldi, bizim de arkadaşımız yanına gitti olayı halletmek için, kavga çıkmasın diye. Arkadaşım onu tuttu 'ne oldu' dedi 'arka mahalleye gidelim orada konuşalım eğlencemiz var bozmayın' dedi. Daha sora o elini silaha attı arkadaşımız da ona vurdu, daha sonra silahla bize doğru ateş etmeye başladı. Bizim arkadaşımıza geldi mermi, bir sürü çocuk vardı orada 7-8 el ateş etti" diye konuştu.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından kaçan Derviş G.'yi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri şüpheliyi bugün düzenlenen operasyonla yakaladı. Şüphelinin emniyetteki ifade işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Esenler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Asker eğlencesi için toplanan kalabalığa ateş açtı! 8 gündür yoğun bakımda tedavi görüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 23:45:40. #7.12#
SON DAKİKA: Asker eğlencesi için toplanan kalabalığa ateş açtı! 8 gündür yoğun bakımda tedavi görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.