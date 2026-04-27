Sağlık Bakanlığı "hastanelerin satıldığına" dair iddiaları yalanladı

Son günlerde kamuoyunda gündem olan “hastaneler satılıyor” iddialarına ilişkin Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Bakanlık, Resmi Gazete’de yayımlanan taşınmaz listesi üzerinden yapılan yorumların gerçeği yansıtmadığını belirterek, düzenlemenin yalnızca kullanılmayan veya işlevini yitirmiş alanların değerlendirilmesini kapsadığını ve aktif hastanelerin satışının kesinlikle söz konusu olmadığını vurguladı.

“İDDİALAR GERÇEK DIŞI”

Bakanlık açıklamasında, bazı medya ve sosyal medya platformlarında yer alan yorumların yanlış ve yanıltıcı olduğu ifade edildi. Resmi Gazete’de yayımlanan taşınmaz listesine ilişkin yapılan “hastaneler satılıyor” yorumlarının gerçeği yansıtmadığı açıkça belirtildi.

SADECE ATIL ALANLAR DEĞERLENDİRİLECEK

Açıklamada, söz konusu kararın aktif olarak kullanılmayan ya da işlevini yitirmiş taşınmazların yeniden ekonomiye kazandırılmasını amaçladığı aktarıldı. Sağlık hizmeti sunulan alanların korunacağı vurgulanırken, yalnızca atıl durumdaki bölümlerin ayrıştırılarak değerlendirileceği ifade edildi.

HİZMET VEREN HASTANELER KORUNACAK

Listede yer alan sağlık tesislerinin aktif bölümlerinin satışının söz konusu olmadığına dikkat çekilen açıklamada, bazı taşınmazların kısmi kullanımının sürebileceği, bazılarının ise kapsam dışında bırakılabileceği belirtildi.

“KAMU HASTANELERİ SATILMAYACAK”

Bakanlık, sağlık hizmeti sunan hiçbir kamu hastanesinin satılmasının gündemde olmadığını net bir şekilde dile getirdi.

SAĞLIK ALTYAPISINA VURGU

Açıklamada ayrıca son 23 yılda sağlık alanında yapılan yatırımlara dikkat çekilerek, 27 şehir hastanesi, 21 eğitim ve araştırma hastanesi, 760 devlet hastanesi ve yüzlerce ek sağlık tesisinin hizmete alındığı hatırlatıldı. Bu güçlü altyapının ardından aktif sağlık tesislerinin elden çıkarılmasının söz konusu olmayacağı ifade edildi.