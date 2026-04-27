Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sağlık Bakanlığı "hastanelerin satıldığına" dair iddiaları yalanladı

27.04.2026 22:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanlığı, "hastanelerin satıldığına" ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Son günlerde kamuoyunda gündem olan “hastaneler satılıyor” iddialarına ilişkin Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Bakanlık, Resmi Gazete’de yayımlanan taşınmaz listesi üzerinden yapılan yorumların gerçeği yansıtmadığını belirterek, düzenlemenin yalnızca kullanılmayan veya işlevini yitirmiş alanların değerlendirilmesini kapsadığını ve aktif hastanelerin satışının kesinlikle söz konusu olmadığını vurguladı.

“İDDİALAR GERÇEK DIŞI”

Bakanlık açıklamasında, bazı medya ve sosyal medya platformlarında yer alan yorumların yanlış ve yanıltıcı olduğu ifade edildi. Resmi Gazete’de yayımlanan taşınmaz listesine ilişkin yapılan “hastaneler satılıyor” yorumlarının gerçeği yansıtmadığı açıkça belirtildi.

SADECE ATIL ALANLAR DEĞERLENDİRİLECEK

Açıklamada, söz konusu kararın aktif olarak kullanılmayan ya da işlevini yitirmiş taşınmazların yeniden ekonomiye kazandırılmasını amaçladığı aktarıldı. Sağlık hizmeti sunulan alanların korunacağı vurgulanırken, yalnızca atıl durumdaki bölümlerin ayrıştırılarak değerlendirileceği ifade edildi.

HİZMET VEREN HASTANELER KORUNACAK

Listede yer alan sağlık tesislerinin aktif bölümlerinin satışının söz konusu olmadığına dikkat çekilen açıklamada, bazı taşınmazların kısmi kullanımının sürebileceği, bazılarının ise kapsam dışında bırakılabileceği belirtildi.

“KAMU HASTANELERİ SATILMAYACAK”

Bakanlık, sağlık hizmeti sunan hiçbir kamu hastanesinin satılmasının gündemde olmadığını net bir şekilde dile getirdi.

SAĞLIK ALTYAPISINA VURGU

Açıklamada ayrıca son 23 yılda sağlık alanında yapılan yatırımlara dikkat çekilerek, 27 şehir hastanesi, 21 eğitim ve araştırma hastanesi, 760 devlet hastanesi ve yüzlerce ek sağlık tesisinin hizmete alındığı hatırlatıldı. Bu güçlü altyapının ardından aktif sağlık tesislerinin elden çıkarılmasının söz konusu olmayacağı ifade edildi.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 23:29:38. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.