Endonezya’da yolcu trenleri çarpıştı, ölü ve yaralılar var - Son Dakika
Endonezya’da yolcu trenleri çarpıştı, ölü ve yaralılar var

27.04.2026 23:00
Endonezya’nın Batı Cava eyaletindeki Bekasi bölgesinde iki trenin çarpışması büyük bir faciaya yol açtı. Uzun mesafe yolcu treninin, raylarda duran bir banliyö trenine çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken, 38 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, kurtarma çalışmaları sürüyor.

Endonezya’nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen tren kazası ülkeyi yasa boğdu. Bekasi yakınlarında bir yolcu treni ile banliyö treninin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre en az 4 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı.

KAZA NASIL MEYDANA GELDİ?

Yabancı basında yer alan bilgilere göre kaza, gece saatlerinde uzun mesafe bir yolcu treninin, raylarda durmuş halde bulunan banliyö trenine çarpmasıyla gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle bazı vagonlar raydan çıktı ve büyük hasar oluştu.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olayın ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, vagonlarda sıkışan yolcuları kurtarmak için yoğun çaba sarf ederken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yetkililer, yaralıların bir kısmının durumunun ağır olduğunu belirtti. Hastanelerde tedavi altına alınan yolcular için acil müdahale ekipleri seferber edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından yetkililer olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. İlk değerlendirmelerde sinyalizasyon hatası ya da iletişim eksikliği ihtimali üzerinde duruluyor.

Endonezya, Dünya, Kaza, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 23:42:54. #7.13#
Advertisement
