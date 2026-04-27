Endonezya’da yolcu trenleri çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Endonezya’nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen tren kazası ülkeyi yasa boğdu. Bekasi yakınlarında bir yolcu treni ile banliyö treninin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre en az 4 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı.

KAZA NASIL MEYDANA GELDİ?

Yabancı basında yer alan bilgilere göre kaza, gece saatlerinde uzun mesafe bir yolcu treninin, raylarda durmuş halde bulunan banliyö trenine çarpmasıyla gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle bazı vagonlar raydan çıktı ve büyük hasar oluştu.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olayın ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, vagonlarda sıkışan yolcuları kurtarmak için yoğun çaba sarf ederken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yetkililer, yaralıların bir kısmının durumunun ağır olduğunu belirtti. Hastanelerde tedavi altına alınan yolcular için acil müdahale ekipleri seferber edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından yetkililer olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. İlk değerlendirmelerde sinyalizasyon hatası ya da iletişim eksikliği ihtimali üzerinde duruluyor.