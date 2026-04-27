Galatasaray Lisesi\'ndeki çalınan teneffüs zili Fenerbahçe taraftarından tepki topladı

27.04.2026 23:39
Galatasaray Spor Kulübünün kurulduğu Galatasaray Lisesi'nin teneffüs zili, Fenerbahçe galibiyetinin ardından bir güne özel "Fener Ağlama" parçasıyla değiştirildi. Bu durum Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında  Galatasaray, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek şampiyonluk yolunda büyük bir avantajın sahibi oldu.

TENEFFÜS ZİLİ ''FENER AĞLAMA'' ŞARKISIYLA DEĞİŞTİRİLDİ

Mücadele sonrası Galatasaray Spor Kulübünün kurulduğu Galatasaray Lisesi'nde ilginç bir gelişme yaşandı. Gazeteci Can Tongo'nun aktardığı habere göre; Galatasaray Lisesi'nde bir güne özel teneffüs zilleri "Fener Ağlama" şarkısıyla değiştirildi.

FENERBAHÇE TARAFTARI TEPKİŞİ

Sosyal medyada gündem olan video Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti. Sarı-lacivertli futbolseverler, yapılan bu davranışı etik bulmadığını dile getirdi. 

SAMSUNSPOR MAÇINI KAZANIRSA ŞAMPİYON

Fenerbahçe'ye 7, Trabzonspor'a da 9 puan fark atan Galatasaray, gelecek hafta Samsunspor'u mağlup etmesi halinde Trendyol Süper Lig'deki 26. şampiyonluğunu ilan edecek.

  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Zorlarına gitmiştir. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
