Sohbet masasına düşen davetsiz misafir kısa süreli paniğe neden oldu

28.04.2026 18:40  Güncelleme: 18:48
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir emlakçı dükkanı önünde oturan vatandaşlar, karşı binanın 5. katından uçan tavuğun masalarına düşmesiyle kısa süreli panik yaşadı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Öğretmenler Mahallesi 2907 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir emlakçı dükkanı önünde oturan vatandaşlar çay içip sohbet ettiği sırada, karşı binanın üst katlarından bir tavuk aniden uçarak grubun bulunduğu masaya doğru yöneldi.

Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda, tavuğun 5. kattan uçarak masaya düştüğü, bu sırada masa etrafında bulunan vatandaşların panikle yerlerinden kalktıkları görüldü. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan vatandaşların, olayın ardından gülerek birbirlerine ne olduğunu sorması da dikkat çekti.

Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayda, tavuğun düşüşü ve vatandaşların verdiği tepki çevrede ilginç anların yaşanmasına neden oldu.

Olay anını anlatan emlakçı Erkan Çağ, arkadaşlarıyla çay içip sohbet ettikleri sırada yukarıdan bir tavuğun üzerlerine uçtuğunu belirterek, "O an tabi korktuk ve haliyle tedirgin olduk. Baktık sonra karşı apartmanın damından uçmuş. Sahibi bize, 'Bizim tavuk uçtu' diyerek el sallıyordu" dedi. - MERSİN

