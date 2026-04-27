Türkiye geçit vermedi, Herzog Kazakistan'a 8 saatte gidebildi - Son Dakika
Türkiye geçit vermedi, Herzog Kazakistan'a 8 saatte gidebildi

Türkiye geçit vermedi, Herzog Kazakistan\'a 8 saatte gidebildi
27.04.2026 15:54  Güncelleme: 20:40
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un Kazakistan ziyareti için Türk hava sahasını kullanma talebi reddedilince, İsrail uçağı rotasını değiştirmek zorunda kaldı. Türkiye’nin geçit vermediği o uçuş, Avrupa ve Rusya üzerinden yapıldı. İsrail Cumhurbaşkanının bu yolculuğu tam 8 saat sürdü.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un Kazakistan ziyareti, Türk hava sahasının kapalı olması nedeniyle adeta bir "rota çilesine" dönüştü. Türkiye’nin hava sahasını açmaması üzerine Herzog’un uçağı, yolu binlerce kilometre uzatarak 8 saatlik bir uçuşla Astana’ya ulaşabildi.

DİPLOMATİK ENGEL ROTAYI DEĞİŞTİRDİ 

İsrail’in Kanal 12 televizyonunda yer alan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Herzog'u taşıyan uçak, Kazakistan’a gitmek üzere havalandığında Türkiye’den beklediği uçuş iznini alamadı. Ankara’nın hava sahasını kullandırmama kararı üzerine İsrail uçağı, rotasını zorunlu olarak Avrupa ve Rusya üzerine kırdı.

8 SAATLİK ZORUNLU YOLCULUK 

Normal şartlarda Türk hava sahası kullanılarak çok daha kısa sürede tamamlanabilecek olan Tel Aviv-Astana uçuşu, bu zorunlu yönlendirme nedeniyle tam 8 saat sürdü. Haberde, uçağın Türkiye çevresinden dolanmak için Avrupa’nın içlerine kadar uzanan ve Rusya hava sahasını kapsayan alternatif bir koridor izlediği kaydedildi.

ASTANA'YA İNDİ 

Yaşanan bu rota krizine rağmen İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yaparak Kazakistan’ın başkenti Astana’ya güvenli bir şekilde indiğini duyurdu. Herzog, ziyareti kapsamında ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele alacak.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye geçit vermedi, Herzog Kazakistan'a 8 saatte gidebildi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’da kamyonetin çarptığı Yakup Can, dedesinin elinden kaçmış Ankara'da kamyonetin çarptığı Yakup Can, dedesinin elinden kaçmış
Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçeli futbolculara sert tepki: Ruhsuzlar, amblemimiz bunu hak etmiyor Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçeli futbolculara sert tepki: Ruhsuzlar, amblemimiz bunu hak etmiyor
Mahalle yanarken onlar derbiyi izledi Mahalle yanarken onlar derbiyi izledi
Samandıra’da kırmızı alarm Fenerbahçe taraftarı tesislere akın etti Samandıra'da kırmızı alarm! Fenerbahçe taraftarı tesislere akın etti
Okan Buruk, tarihi zafer sonrası camia içerisinde rahatsız olduğu konuyu açıkladı Okan Buruk, tarihi zafer sonrası camia içerisinde rahatsız olduğu konuyu açıkladı
Domenico Tedesco günah çıkardı: Oyuncularımı rahat bırakın, suçlu benim Domenico Tedesco günah çıkardı: Oyuncularımı rahat bırakın, suçlu benim

20:30
Talisca ve Kerem Aktürkoğlu arasında geçen diyalog ortaya çıktı
Talisca ve Kerem Aktürkoğlu arasında geçen diyalog ortaya çıktı
19:07
Ayaş Kaymakamı Eligül’den CHP milletvekiline tepki çekecek yanıt
Ayaş Kaymakamı Eligül'den CHP milletvekiline tepki çekecek yanıt
19:07
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
19:05
Rubio’ya göre İran “ABD ile anlaşma“ konusunda ciddi
Rubio'ya göre İran "ABD ile anlaşma" konusunda ciddi
18:59
Çin’in Qinzhou şehri tamamen sulara gömüldü
Çin'in Qinzhou şehri tamamen sulara gömüldü
18:16
Pakistan, Afganistan’ı topçu atışlarıyla vurmaya başladı
Pakistan, Afganistan'ı topçu atışlarıyla vurmaya başladı
SON DAKİKA: Türkiye geçit vermedi, Herzog Kazakistan'a 8 saatte gidebildi - Son Dakika
