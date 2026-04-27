Türkiye geçit vermedi, Herzog Kazakistan\'a 8 saatte gidebildi

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un Kazakistan ziyareti, Türk hava sahasının kapalı olması nedeniyle adeta bir "rota çilesine" dönüştü. Türkiye’nin hava sahasını açmaması üzerine Herzog’un uçağı, yolu binlerce kilometre uzatarak 8 saatlik bir uçuşla Astana’ya ulaşabildi.

DİPLOMATİK ENGEL ROTAYI DEĞİŞTİRDİ

İsrail’in Kanal 12 televizyonunda yer alan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Herzog'u taşıyan uçak, Kazakistan’a gitmek üzere havalandığında Türkiye’den beklediği uçuş iznini alamadı. Ankara’nın hava sahasını kullandırmama kararı üzerine İsrail uçağı, rotasını zorunlu olarak Avrupa ve Rusya üzerine kırdı.

8 SAATLİK ZORUNLU YOLCULUK

Normal şartlarda Türk hava sahası kullanılarak çok daha kısa sürede tamamlanabilecek olan Tel Aviv-Astana uçuşu, bu zorunlu yönlendirme nedeniyle tam 8 saat sürdü. Haberde, uçağın Türkiye çevresinden dolanmak için Avrupa’nın içlerine kadar uzanan ve Rusya hava sahasını kapsayan alternatif bir koridor izlediği kaydedildi.

ASTANA'YA İNDİ

Yaşanan bu rota krizine rağmen İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yaparak Kazakistan’ın başkenti Astana’ya güvenli bir şekilde indiğini duyurdu. Herzog, ziyareti kapsamında ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele alacak.