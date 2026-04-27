BAE'den dünyada bir ilk! Kamu hizmetlerinin yarısı yapay zekaya devredilecek
BAE'den dünyada bir ilk! Kamu hizmetlerinin yarısı yapay zekaya devredilecek

27.04.2026 14:11
BAE, iki yıl içinde kamu hizmetlerinin yüzde 50’sini otonom yapay zekaya devrederek dünyada bir ilke imza atacak. Yeni sistemle yapay zeka, veri analizinden karar alma süreçlerine kadar aktif rol üstlenecek. Bu dönüşümle verimliliğin artırılması, maliyetlerin düşürülmesi ve “sıfır bürokrasi” hedeflenirken, kamu çalışanları da yapay zeka alanında kapsamlı eğitimden geçirilecek.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), kamu yönetiminde devrim niteliğinde bir dönüşüm başlatıyor. Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan’ın talimatıyla, önümüzdeki iki yıl içinde hükümet hizmetlerinin yüzde 50’si otonom yapay zeka sistemlerine devredilecek.

Karar, BAE Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum tarafından duyuruldu. Açıklamada, bu dönüşümle birlikte yapay zekanın kamu yönetiminde doğrudan rol alacağı vurgulandı.

“YAPAY ZEKA HÜKÜMETİN ORTAĞI OLACAK”

Yeni sistemle birlikte “etmen (ajan) yapay zeka” modelleri devreye alınacak. Bu sistemler, insan müdahalesi olmadan veri analiz edebilecek, öneriler sunabilecek ve belirli kararları uygulayabilecek.

Şeyh Muhammed, yapay zekanın artık yalnızca bir araç değil, hükümet için bir “yürütme ortağı” haline geleceğini belirterek, bu sayede verimliliğin artırılacağını ve hizmetlerin hızlanacağını ifade etti.

YÖNETİCİLER YAPAY ZEKAYA GÖRE DEĞERLENDİRİLECEK

Dönüşüm sürecinde bakanlar ve üst düzey yöneticiler, yapay zekaya uyum sağlama becerilerine göre değerlendirilecek. Bu kapsamda tüm federal çalışanların yapay zeka alanında eğitim alacağı açıklandı.

Projenin uygulamasını Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan denetleyecek, süreci ise Kabine İşleri Bakanı Muhammed Al Gergawi başkanlığındaki özel ekip yönetecek.

20 YILLIK DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN ZİRVESİ

BAE’nin bu hamlesi, e-Devlet uygulamaları, mobil hükümet sistemleri ve UAE Pass gibi dijital altyapı yatırımlarının üzerine inşa ediliyor. Ülke daha önce de Yapay Zeka Bakanlığı kurarak bu alanda öncü adımlar atmıştı.

“SIFIR BÜROKRASİ” HEDEFİ

Yeni modelle birlikte kamu hizmetlerinde prosedürlerin sadeleştirilmesi ve “sıfır bürokrasi” yaklaşımının benimsenmesi planlanıyor. Amaç, maliyetleri düşürmek, hizmet kalitesini artırmak ve daha hızlı karar alma süreçleri oluşturmak.

