Petrol fiyatı yükseldi, akaryakıta çifte zam kapıda

27.04.2026 14:01
Orta Doğu’daki gelişmelerle yükselen petrol fiyatları akaryakıta zam olarak yansıyor. Bu kapsamda motorine 2,28 TL, benzine 1 TL artış bekleniyor.

Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilim, petrol fiyatlarını yukarı çekti. Brent petrolün 106 dolar seviyesine ulaşması, iç piyasada akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiledi.

ABD ile İran arasındaki kırılgan ateşkes süreci ve Hürmüz Boğazı’nın kapalı olması nedeniyle petrol sevkiyatlarında yaşanan aksaklıklar, fiyat artışında belirleyici oldu.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM BEKLENİYOR

Petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından akaryakıt ürünlerinde fiyat güncellemesi gündeme geldi. Bu geceden itibaren geçerli olması beklenen düzenlemeyle motorinin litre fiyatına 2,28 TL, benzine ise 1 TL zam yapılması öngörülüyor.

ZAM SONRASI FİYATLAR NE OLACAK?

Yapılması beklenen artışla birlikte motorinin litre fiyatının İstanbul’da 71,63 TL’ye, Ankara’da 72,70 TL’ye, İzmir’de 73,08 TL’ye, doğu illerinde ise 74,48 TL’ye çıkması bekleniyor.

Benzin fiyatının ise İstanbul’da 63,71 TL, Ankara’da 64,68 TL, İzmir’de 64,96 TL ve doğu illerinde 66,30 TL seviyesine yükselmesi öngörülüyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul’da benzin 62,76 TL, motorin 69,35 TL, LPG 34,99 TL seviyesinde bulunuyor.

Ankara’da benzin 63,73 TL, motorin 70,47 TL, LPG 34,87 TL’den satılıyor.

İzmir’de ise benzin 64,01 TL, motorin 70,75 TL, LPG 34,79 TL olarak uygulanıyor.

