İsimler bomba! Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe için teknik direktör kararını verdi

Fenerbahçe’de seçim süreci yaklaşırken, başkan adaylığı konuşulan Mehmet Ali Aydınlar’ın teknik direktör planı da netleşmeye başladı. Sarı-lacivertli camiada dikkat çeken iddialar gündeme geldi.

ADAYLIK İÇİN HAZIRLIK YAPIYOR

Başkanlık seçiminin resmen ilan edilmesi halinde Mehmet Ali Aydınlar’ın adaylığını açıklaması bekleniyor. Eski TFF Başkanı’nın, camianın önde gelen isimleriyle görüşerek destek aldığı öne sürüldü.

TEKNİK DİREKTÖR KARARI ŞEKİLLENİYOR

İddiaya göre Aydınlar, teknik direktör konusunda da çalışmalarına başladı. Fenerbahçe’de Aykut Kocaman ve İsmail Kartal isimleri öne çıkarken, Aydınlar’ın dünyaca ünlü teknik direktörlerle de temas kurduğu belirtildi.

TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Henüz resmi adaylık açıklaması yapılmadan transfer planlamasına başlayan Aydınlar’ın, kulübün geleceği için kapsamlı bir proje hazırladığı ifade ediliyor.

SEÇİM SÜRECİ KRİTİK OLACAK

Tedesco ve Özek ile yolların ayrılmasının ardından yeni döneme hazırlanan Fenerbahçe’de, başkanlık seçimi kulübün kaderini belirleyecek en önemli adımlardan biri olarak görülüyor.