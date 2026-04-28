İsimler bomba! Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe için teknik direktör kararını verdi

Fenerbahçe’de seçim süreci yaklaşırken, başkan adaylığı konuşulan Mehmet Ali Aydınlar’ın teknik direktör planı da netleşmeye başladı. Sarı-lacivertli camiada dikkat çeken iddialar gündeme geldi.
Başkanlık seçiminin resmen ilan edilmesi halinde Mehmet Ali Aydınlar’ın adaylığını açıklaması bekleniyor. Eski TFF Başkanı’nın, camianın önde gelen isimleriyle görüşerek destek aldığı öne sürüldü.
İddiaya göre Aydınlar, teknik direktör konusunda da çalışmalarına başladı. Fenerbahçe’de Aykut Kocaman ve İsmail Kartal isimleri öne çıkarken, Aydınlar’ın dünyaca ünlü teknik direktörlerle de temas kurduğu belirtildi.
Henüz resmi adaylık açıklaması yapılmadan transfer planlamasına başlayan Aydınlar’ın, kulübün geleceği için kapsamlı bir proje hazırladığı ifade ediliyor.
Tedesco ve Özek ile yolların ayrılmasının ardından yeni döneme hazırlanan Fenerbahçe’de, başkanlık seçimi kulübün kaderini belirleyecek en önemli adımlardan biri olarak görülüyor.
