Yıldız isim gidiyor mu? Derbi sonrası Fenerbahçe\'de ilk ayrılık

28.04.2026 10:39
Roma’nın Jayden Oosterwolde için 15 milyon euroluk teklif hazırladığı iddia edilirken, Fenerbahçe’nin vereceği karar merakla bekleniyor.

Fenerbahçe’de transfer hareketliliği başladı. Sarı-lacivertli ekibin savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde’ye Avrupa’dan ciddi bir talip çıktı.

ROMA DEVREYE GİRDİ

İtalyan temsilcisi Roma’nın, Hollandalı futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladığı öğrenildi. Oosterwolde’nin performansını yakından takip eden Roma’nın teklif hazırlığında olduğu belirtildi.

15 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

İddiaya göre Roma, 25 yaşındaki oyuncu için 15 milyon euroyu gözden çıkardı. Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Oosterwolde için yönetimin nasıl bir karar vereceği merak konusu.

SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Bu sezon sarı-lacivertli formayla 44 maça çıkan Oosterwolde, savunmadaki istikrarlı performansıyla teknik ekibin vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Hollandalı oyuncu, Fenerbahçe kariyerinde toplam 106 maçta 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

PİYASA DEĞERİ YÜKSEK

Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Oosterwolde’ye gelen teklif, transfer döneminin en çok konuşulan başlıklarından biri olmaya aday.

