Kan donduran olay! Stadyum tuvaletinde ceset bulundu

Almanya’da Schalke 04’ün maçlarını oynadığı Veltins Arena’da yaşanan olay büyük şok yarattı. Stadyumda yapılan temizlik sırasında erkekler tuvaletinde bir ceset bulundu.

TEMİZLİK SIRASINDA ORTAYA ÇIKTI

Gelsenkirchen kentindeki statta temizlik yapan görevliler, tuvalette hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Olay yerine gelen ekipler, 65 yaşındaki erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

CİNAYET ŞÜPHESİ YOK

Alman basınında yer alan bilgilere göre, hayatını kaybeden kişinin tıbbi bir acil durum sonucu yaşamını yitirdiği ifade edildi. Polis ise olayda herhangi bir cinayet şüphesi bulunmadığını açıkladı.

BİR GÜN SONRA BULUNDU

Cesedin neden daha önce fark edilmediği ve ancak bir gün sonra bulunması ise soru işaretlerine neden oldu. Olayın geçtiğimiz perşembe günü yaşandığı öğrenildi.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Schalke 04 kulübü, hayatını kaybeden kişinin stadyum turu katılımcısı olmadığını, farklı bir etkinlik kapsamında statta bulunduğunu açıkladı. Kulüp, olayın aydınlatılması için yetkililerle iş birliği yapıldığını duyurdu.