Denizli\'de sokak düğünü sonrası eşya toplama kavgası; 1 ölü, 1 yaralı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
26.04.2026 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, sokakta yapılan düğün sonrası eşya toplama nedeniyle çıkan kavgada iki kişi birbirini bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1’i hayatını kaybederken, diğeri ise tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Deliktaş Mahallesi'nde, alkollü olduğu öğrenilen Ramazan Ülgen ile Ahmet Karaca arasında sokakta yapılan düğün sonrası eşya toplama yüzünden tartışma çıktı.

BIÇAKLAR ÇEKİLDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Tartışma kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada Karaca ve Ülgen birbirini yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karnından yaralanan Karaca Denizli Devlet Hastanesi'ne, elinden hafif yaralanan Ülgen ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Karaca, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ramazan Ülgen ise hastanedeki tedavisinin tamamlanmasından sonra polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ülgen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Ahmet Karaca, Pamukkale, Denizli

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’li isim yıllar sonra anlattı Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ı övmüş: 40 yılda iyi bir iş yaptı CHP'li isim yıllar sonra anlattı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı övmüş: 40 yılda iyi bir iş yaptı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi Pakistan’da ABD heyeti beklenirken bakın kiminle görüştü İran Dışişleri Bakanı Arakçi Pakistan'da! ABD heyeti beklenirken bakın kiminle görüştü
Türk bayraklı tişörtle video çeken Rus yazardan Putin için olay sözler Türk bayraklı tişörtle video çeken Rus yazardan Putin için olay sözler
ABD’den Barzani ailesine darbe Lüks malikane için harekete geçtiler ABD'den Barzani ailesine darbe! Lüks malikane için harekete geçtiler
Belediye başkanı, yaptırdıkları Atatürk büstünü böyle övdü: Hiçbir yerde yok Belediye başkanı, yaptırdıkları Atatürk büstünü böyle övdü: Hiçbir yerde yok
Tanju Özcan’ın yattaki eğlence fotoğrafında adı geçen kadın ifade verdi Tanju Özcan'ın yattaki eğlence fotoğrafında adı geçen kadın ifade verdi
Gülistan Doku dosyasında düğümü çözen detay Başsavcı Ebru Cansu ilk kez anlattı Gülistan Doku dosyasında düğümü çözen detay! Başsavcı Ebru Cansu ilk kez anlattı
Trump: İran, taleplerimizi karşılayacak bir teklif hazırlığında Trump: İran, taleplerimizi karşılayacak bir teklif hazırlığında
İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile okul güvenliği genelgesi İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile okul güvenliği genelgesi
Yine aynı şehir yine aynı skandal: Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler Yine aynı şehir yine aynı skandal: Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

20:35
Galatasaray Leroy Sane ile penaltı bekledi
Galatasaray Leroy Sane ile penaltı bekledi
20:24
Fenerbahçe, Galatasaray karşısında penaltı vuruşundan yararlanamadı
Fenerbahçe, Galatasaray karşısında penaltı vuruşundan yararlanamadı
20:14
Galatasaray’a kötü haber maçın başında geldi
Galatasaray'a kötü haber maçın başında geldi
20:07
Muş’ta 4.1 büyüklüğünde deprem
Muş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
20:00
Canlı anlatım: Dev derbide gol perdesi açıldı, kartlar havada uçuşuyor
Canlı anlatım: Dev derbide gol perdesi açıldı, kartlar havada uçuşuyor
19:53
Brezilya’da kızını istismar eden adamı öldürüp, cinsel organını da kesen anne beraat etti
Brezilya’da kızını istismar eden adamı öldürüp, cinsel organını da kesen anne beraat etti
19:49
Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe’ye zeytin dalı uzattı
Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe'ye zeytin dalı uzattı
18:46
Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaray taraftarını delirten hareket
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray taraftarını delirten hareket
18:44
Trump’tan İran’a 3 günlük süre: Petrol altyapısının patlamasına çok az kaldı
Trump’tan İran’a 3 günlük süre: Petrol altyapısının patlamasına çok az kaldı
18:39
Siirt’te feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Siirt'te feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
14:41
Süleyman Soylu, Gülistan Doku önergesine verdiği yanıtı paylaştı 4 yıl önce sorulan kritik 5 soru
Süleyman Soylu, Gülistan Doku önergesine verdiği yanıtı paylaştı! 4 yıl önce sorulan kritik 5 soru
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2026 20:49:44. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.