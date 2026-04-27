Baba ve oğlunun yüzünü güldüren mantar avı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

27.04.2026 14:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya’da baba-oğul ormanda çıktıkları mantar avında 4 sepet kuzu göbeği mantarı toplayarak dikkat çekerken, nadir bulunan bu mantarın yüksek değeri nedeniyle yoğun ilgi gördüğü belirtildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi esnaflarından İsa Gündüz ve oğlu Behlül Gündüz, ormanlık alanda çıktıkları mantar avında adeta "hazine" buldu. Bahar aylarının nadide lezzeti kuzu göbeği mantarının peşine düşen baba-oğul, topladıkları 4 sepet mantarla görenleri hayrete düşürdü.

Bahar yağmurlarının ardından doğada kendini gösteren ve gastronomi dünyasının en değerli mantarlarından biri olan kuzu göbeği, bu kez Tavşanlılı esnaf İsa Gündüz ve oğlu Behlül Gündüz'ün yüzünü güldürdü. Tavşanlı'dan Bursa'nın Harmancık ilçesindeki ormanlık alanlara giden baba-oğul, gün boyu süren aramaların sonunda bereketli bir hasada imza attı. Adım adım ormanı tarayan Gündüz ailesi, buldukları kuzu göbeği mantarlarıyla kısa sürede 4 sepeti doldurmayı başardı.

"ÇOK BEREKETLİ BİR GÜN OLDU"

Bölge halkı tarafından "doğal servet" olarak nitelendirilen kuzu göbeği mantarını toplamanın büyük bir sabır ve tecrübe gerektirdiğini belirten İsa Gündüz, "Oğlum Behlül ile birlikte doğada vakit geçirmeyi seviyoruz. Bu yıl yağışlarla birlikte kuzu göbeği oldukça verimli. Nasibimizi aramak için Harmancık bölgesine geldik ve beklediğimizden çok daha fazlasıyla karşılaştık. Tam 4 sepet mantar topladık, çok bereketli bir gün oldu" dedi.

PİYASA DEĞERİ OLDUKÇA YÜKSEK 

Doğada nadir bulunması ve tıbbi değerinin yüksek olması nedeniyle piyasa değeri oldukça yüksek olan kuzu göbeği mantarı, hem yerel halkın hem de tüccarların yoğun ilgisini çekiyor. Uzmanlar ise mantar toplama konusunda tecrübesiz olan vatandaşları, doğada bulunan zehirli türlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarmaya devam ediyor.

Baba ve oğlun bu bereketli mantar avı, ilçedeki diğer mantar meraklıları için de motivasyon kaynağı oldu.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 14:27:19. #7.12#
SON DAKİKA: Baba ve oğlunun yüzünü güldüren mantar avı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.