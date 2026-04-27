2 gündür silahların susmadığı ülkede şehri ele geçirip Rus askerleri kovdular

Son iki gündür çatışmalarla gündeme gelen Afrika ülkesi Mali’nin kuzeyinde bulunan Kidal kentinin kontrolünün Azavad Kurtuluş Cephesi (FLA) adlı silahlı grubun eline geçtiği iddia edildi. FLA tarafından yapılan açıklamada, yürütülen operasyon sonrası şehirde tam hakimiyet kurulduğu ileri sürüldü.
Açıklamada, bölgede Rus paralı askerler ile Mali askerlerinden oluşan sınırlı bir grubun kaldığı ve bu unsurların eski Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) kampında konuşlandığı belirtildi.
Mali Geçiş Hükümeti Sözcüsü Tuğgeneral Issa Ousmane Coulibaly, bir gün önce yaptığı açıklamada, silahlı terörist grupların çeşitli askeri noktalara yönelik saldırılarının kontrol altına alındığını duyurdu.
Dün sabah erken saatlerde silahlı grupların koordineli saldırılar başlattığı bildirildi. Başkent Bamako’da Kati askeri üssü ve Modibo Keita Havalimanı çevresindeki askeri kampın yanı sıra Kidal, Gao ve Severe gibi birçok şehirde yoğun silah sesleri ve patlamalar yaşandığı aktarıldı.
Azavad Kurtuluş Cephesi’nin özellikle Mali’nin kuzey bölgelerinde faaliyet gösterdiği biliniyor. Tuareg etnik grubuna mensup üyelerden oluşan örgüt, bağımsızlık ve özerklik talepleriyle öne çıkıyor.
