2 gündür silahların susmadığı ülkede şehri ele geçirip Rus askerleri kovdular

27.04.2026 14:19
25 Nisan günü iç çatışma yaşanan Mali’nin kuzeyinde yer alan Kidal şehrinin kontrolünün Azavad Kurtuluş Cephesi (FLA) adlı silahlı grubun kontrolüne geçtiği ifade edildi. Bölgeden gelen görüntülerde Rus paralı asker grubu Wagner'in Kidal'den çekildiği görüldü.

Son iki gündür çatışmalarla gündeme gelen Afrika ülkesi Mali’nin kuzeyinde bulunan Kidal kentinin kontrolünün Azavad Kurtuluş Cephesi (FLA) adlı silahlı grubun eline geçtiği iddia edildi. FLA tarafından yapılan açıklamada, yürütülen operasyon sonrası şehirde tam hakimiyet kurulduğu ileri sürüldü.

RUS PARALI ASKERLER VE MALİ ORDUSU VURGUSU

Açıklamada, bölgede Rus paralı askerler ile Mali askerlerinden oluşan sınırlı bir grubun kaldığı ve bu unsurların eski Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) kampında konuşlandığı belirtildi.

HÜKÜMETTEN “KONTROL ALTINDA” AÇIKLAMASI

Mali Geçiş Hükümeti Sözcüsü Tuğgeneral Issa Ousmane Coulibaly, bir gün önce yaptığı açıklamada, silahlı terörist grupların çeşitli askeri noktalara yönelik saldırılarının kontrol altına alındığını duyurdu.

ÜLKE GENELİNDE ÇATIŞMALAR YAŞANDI

Dün sabah erken saatlerde silahlı grupların koordineli saldırılar başlattığı bildirildi. Başkent Bamako’da Kati askeri üssü ve Modibo Keita Havalimanı çevresindeki askeri kampın yanı sıra Kidal, Gao ve Severe gibi birçok şehirde yoğun silah sesleri ve patlamalar yaşandığı aktarıldı.

FLA KUZEYDE ETKİLİ

Azavad Kurtuluş Cephesi’nin özellikle Mali’nin kuzey bölgelerinde faaliyet gösterdiği biliniyor. Tuareg etnik grubuna mensup üyelerden oluşan örgüt, bağımsızlık ve özerklik talepleriyle öne çıkıyor.


Şampiyonluk şarkıları söyleyen Amedspor, 904’te yıkıldı Şampiyonluk şarkıları söyleyen Amedspor, 90+4'te yıkıldı
İspanya’da lunaparkta dev sapanın halatı koptu, 4 kişi yaralandı İspanya’da lunaparkta dev sapanın halatı koptu, 4 kişi yaralandı
Selahattin Baki Rams Park’a gitti Herkes aynı detaya takıldı Selahattin Baki Rams Park'a gitti! Herkes aynı detaya takıldı
Burun tıkanıklığı şikayetiyle hastaneye gitti, ağzından dev bir polip çıkartıldı Burun tıkanıklığı şikayetiyle hastaneye gitti, ağzından dev bir polip çıkartıldı
Galatasaray’dan Fener taraftarı için olay şarkı Galatasaray'dan Fener taraftarı için olay şarkı
Galatasaray taraftarından tepki çeken pankart Galatasaray taraftarından tepki çeken pankart
Galatasaray istemedi, TFF Fenerbahçe’nin talebini reddetti Galatasaray istemedi, TFF Fenerbahçe'nin talebini reddetti
Güneydoğu’ya dev teşvik paketi 9 ilde yatırım atağı başlıyor Güneydoğu'ya dev teşvik paketi! 9 ilde yatırım atağı başlıyor
Trump’tan İran’a 3 günlük süre: Petrol altyapısının patlamasına çok az kaldı Trump’tan İran’a 3 günlük süre: Petrol altyapısının patlamasına çok az kaldı
Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaray taraftarını delirten hareket Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray taraftarını delirten hareket

15:19
Galatasaray’dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı
Galatasaray'dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı
15:16
Amedspor, Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı
Amedspor, Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı
14:54
İsrail, Lübnan’ın Bekaa Vadisi’ne saldırı başlattı
İsrail, Lübnan'ın Bekaa Vadisi'ne saldırı başlattı
14:53
Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe’ye başkan adayı olacak mı Son kararını verdi
Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe'ye başkan adayı olacak mı? Son kararını verdi
14:34
Fenerbahçe’de olağanüstü toplantı Ne karar çıkacağı merak konusu
Fenerbahçe'de olağanüstü toplantı! Ne karar çıkacağı merak konusu
14:19
İran’ın hızlı barış teklifi Trump’ı harekete geçirdi Güvenlik ekibiyle toplantı yapacak
İran'ın hızlı barış teklifi Trump'ı harekete geçirdi! Güvenlik ekibiyle toplantı yapacak
14:10
Kan donduran olay Stadyum tuvaletinde ceset bulundu
Kan donduran olay! Stadyum tuvaletinde ceset bulundu
13:36
Bütün dünya Galatasaray-Fenerbahçe derbisini konuşuyor
Bütün dünya Galatasaray-Fenerbahçe derbisini konuşuyor
13:10
Mücteba Hamaney gerçekten öldü mü Şehitler anıtındaki fotoğraf ortalığı karıştırdı
Mücteba Hamaney gerçekten öldü mü? Şehitler anıtındaki fotoğraf ortalığı karıştırdı
12:30
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı
12:02
ABD, BAE ve Katar’daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi
ABD, BAE ve Katar'daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi
