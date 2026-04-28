Kadın futbol maçında görülmemiş olay

Brezilya Kadınlar Ligi’nde oynanan Mixto - Fluminense karşılaşması, sahada yaşanan sıra dışı bir olay nedeniyle yarıda kaldı. Mücadelede beklenmedik anlar yaşandı.

ZEMİN ANİDEN KABARMAYA BAŞLADI

Karşılaşmanın ikinci yarısının hemen başında saha zemininin bazı bölümlerinde yükselme ve kabarma meydana geldi. Oyuncuların güvenliğini tehdit eden bu durum sonrası hakem oyunu durdurdu.

OYUNCULAR ZEMİNİ DÜZELTMEYE ÇALIŞTI

İlginç anların yaşandığı karşılaşmada futbolcular, kabaran zemini zıplayarak düzeltmeye çalıştı. Ancak yapılan müdahaleler sorunu çözmeye yetmedi.