Elon Musk: OpenAI insanlığa fayda misyonuna ihanet etti

Elon Musk’ın OpenAI kurucularına karşı açtığı davada taraflar mahkemede karşı karşıya geldi. Musk, davanın amacının “insanlığın yararı” olduğunu savunurken, karşı taraf suçlamaları reddetti.

California eyaletinin Oakland kentindeki bölge mahkemesinde görülen ve pazartesi günü jüri seçimiyle başlayan davanın ikinci gününde açılış argümanları sunuldu. Yargıç Yvonne Gonzalez Rogers’in baktığı duruşmada, Musk’ın avukatı Steven Molo, OpenAI’ın avukatı William Savitt ve Microsoft’un avukatı Russell Cohen’in yanı sıra Elon Musk da söz aldı.

MUSK CEPHESİ: BU DAVA İNSANLIK İÇİN

Musk’ın avukatı Steven Molo, davanın finansal kazanç amacı taşımadığını belirterek “bir bütün olarak insanlığın yararı” için açıldığını ifade etti. Molo, Musk olmasaydı OpenAI’ın kurulamayacağını savunarak, Musk’ın önde gelen yapay zeka bilim insanlarını bir araya getirdiğini ve şirkete 38 milyon dolarlık başlangıç sermayesi sağladığını söyledi.

OPENAI’DAN YANIT: “KONTROL İSTEĞİ GERÇEK NEDEN”

OpenAI’ın avukatı William Savitt ise Musk’ın iddialarını reddetti. Savitt, Musk’ın OpenAI’ın tamamen kar amacı gütmeyen bir yapı olarak kalması gerektiğini hiçbir zaman savunmadığını öne sürdü. Musk’ın kontrolü elinde tuttuğu sürece kar amaçlı yapıya destek verdiğini belirten Savitt, vaat ettiği fonların tamamını sağlamadığını ve şirketin başka kaynak aramak zorunda kaldığını dile getirdi.

Savitt ayrıca, Musk’ın istediğini elde edemediği için dava açtığını savunarak, “Müvekkillerim onsuz başarıya ulaştı. Bu durum hoşuna gitmeyebilir ancak dava gerekçesi olamaz” dedi.

MICROSOFT DAHİL OLDU: İHLALDEN HABERİMİZ YOK

Microsoft’un avukatı Russell Cohen, şirketin OpenAI ile ortaklığına ilişkin bilgi vererek herhangi bir ihlalden haberdar olmadıklarını belirtti. Cohen, Musk’ın iddialarını ChatGPT’nin başarısı ve xAI’ın kurulmasının ardından gündeme getirdiğini savundu.

MUSK: YAPAY ZEKA İNSANLIĞI YÜKSELTEBİLİR AMA YOK DA EDEBİLİR

Mahkemede söz alan Elon Musk, yapay zekanın insanlık için hem büyük fırsatlar hem de ciddi riskler barındırdığını vurguladı. “Yapay zeka insanlığı daha müreffeh kılabilir ancak hepimizi öldürebilir de” diyen Musk, bu süreci çocuk yetiştirmeye benzeterek doğru değerlerin önemine dikkat çekti. Musk ayrıca, yapay zekanın kısa süre içinde insan seviyesinde zekaya ulaşabileceğini öne sürdü.

“KAR AMAÇLI OLSAYDI BAŞTAN ÖYLE KURARDIM”

Davaya ilişkin değerlendirmesinde Musk, OpenAI’ın kuruluşunda kilit rol oynadığını belirterek, “Eğer amaç kar elde etmek olsaydı bu işe kaynak ayırmazdım. Bunu baştan kar amacı güden bir girişim olarak kurabilirdim ancak insanlığın yararına olmasını seçtim” dedi.

“İNSANLIĞA İHANET” SUÇLAMASI

Elon Musk, Ağustos 2024’te açtığı davada Sam Altman ve Greg Brockman’ı şirketin “insanlığa fayda sağlama misyonuna ihanet etmekle” suçlamıştı. Yaklaşık üç hafta sürmesi beklenen duruşmada Musk’ın savunmasına çarşamba günü devam etmesi planlanıyor.