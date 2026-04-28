Ünlü sanatçı, arabalarını ve evlerini satıp 78 haneli köyüne yatırdı - Son Dakika
Ünlü sanatçı, arabalarını ve evlerini satıp 78 haneli köyüne yatırdı

Ünlü sanatçı, arabalarını ve evlerini satıp 78 haneli köyüne yatırdı
28.04.2026 11:16
Berdan Mardini, Mardin’deki köyüne yaptığı 10 milyon dolarlık yatırımla fabrika kurarak üretime başladı; kadın istihdamını artırmayı ve köyden kente göçü azaltmayı hedeflediğini açıkladı.

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini, Mardin’deki köyüne yaptığı yatırımla dikkat çekti. Kurduğu tesisle hem üretim yapmayı hem de köyden kente göçü azaltmayı hedeflediğini açıkladı.

“VARIMI YOĞUMU BU İŞE KOYDUM”

Mardini, projeye 2016 yılında başladığını belirterek, “Varımı yoğumu bu işe koydum. Evlerimi, arabalarımı verdim” dedi. Yaklaşık 78 haneli köyüne 10 milyon dolarlık yatırım yaptığını ifade eden sanatçı, çevresinden “Sen deli misin?” şeklinde tepkiler aldığını da dile getirdi.

GÜL YAĞINDAN PARFÜME ÜRETİM

Kurulan tesiste gül yağı, güllü parfüm, makaron ve güllü limonata gibi ürünler üretildiğini söyleyen Mardini, projenin uzun yıllar süren bir emeğin sonucu olduğunu vurguladı.

Ünlü sanatçı, arabalarını ve evlerini satıp 78 haneli köyüne yatırdı

KADIN İSTİHDAMI ÖNCELİK

Yatırımın sosyal boyutuna da dikkat çeken Mardini, köyden kente göçü azaltmayı hedeflediğini belirterek, “İnsanlar kendi toprağında mutlu olsun istiyorum. Önceliğim kadın istihdamını artırmak” ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçı, arabalarını ve evlerini satıp 78 haneli köyüne yatırdı

450 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Mardini, projeyle birlikte bölgede 450 ila 500 kişiye istihdam sağlanacağını açıklarken, Mezopotamya’da yeniden yetiştirilen “rosa damascena” güllerinin üretimde kullanılacağını belirtti.

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü sanatçı, arabalarını ve evlerini satıp 78 haneli köyüne yatırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Ünlü sanatçı, arabalarını ve evlerini satıp 78 haneli köyüne yatırdı - Son Dakika
