İzlemeyenler bin pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde ortalık yandı
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde ortalık yandı

29.04.2026 00:31  Güncelleme: 00:32
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 9 golün atıldığı maçta Paris Saint-Germain, evinde Bayern Münih'i 5-4 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Paris Saint-Germain, Alman ekibi Bayern Münih'i konuk etti. Yüksek tempoda başlayan mücadelede ilk golü Bayern buldu. Harry Kane, 17. dakikada takımını penaltı atışından 1-0 öne geçirdi. 

BÖYLE MAÇ GÖRÜLMEDİ

Ev sahibi 24'te Kvaratskhelia ile beraberliği yakalarken, 33. dakikada Joao Neves'in kafa golüyle öne geçti. Karşılıklı atakların yaşandığı anlarda Michael Olise, 41. dakikada fileleri havalandırdı. Bu golden dakikalar sonra VAR uyarısıyla penaltı kazanan PSG, soyunma odasına 3-2'lik üstünlükle girdi. Mücadelenin 2. yarısı da tempolu başlarken Luis Enrique'nin öğrencileri 56. dakikada Kvaratskhelia ile bir gol daha buldu. Bu golden 2 dakika sonra ise Dembele topu ağlara gönderdi. Son yarım saatlik dilime girilirken skor 5-2 oldu. Alman ekibi 65'te Upamecano ile farkı 2'ye indirirken, 68. dakikada savunma arkasına sarkan Luis Diaz, takımı adına 4. golü kaydetti.

Kalan dakikalarda iki takım da net pozisyonlara girerken mücadele 5-4, Fransız ekibinin lehine sonuçlandı. Bayern Münih ile PSG arasındaki yarı final rövanş karşılaşması 6 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. 

Kaynak: İHA

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi ilk etabında test sürüşleri başladı Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi ilk etabında test sürüşleri başladı
“Size de operasyon yapılacak“ iması Belediye Başkanı Alper Yeğin’i küplere bindirdi "Size de operasyon yapılacak" iması Belediye Başkanı Alper Yeğin'i küplere bindirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kökünü kazıyacağız” talimatı sonrası operasyon: Polis etten duvar ördü, 70 şüpheli tutuklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Kökünü kazıyacağız” talimatı sonrası operasyon: Polis etten duvar ördü, 70 şüpheli tutuklandı
Otel odasında asılı bulunan Başak’ın ölümünde sır perdesi aralandı Otel odasında asılı bulunan Başak'ın ölümünde sır perdesi aralandı
Akaryakıtta eşel mobil sistemi kalkacak mı Merak edilen soruya yanıt geldi Akaryakıtta eşel mobil sistemi kalkacak mı? Merak edilen soruya yanıt geldi
Ukrayna, Rusya’daki petrol rafinerisini vurdu Alevler gökyüzünü kapladı Ukrayna, Rusya'daki petrol rafinerisini vurdu! Alevler gökyüzünü kapladı

09:19
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson şimdi yandı
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson şimdi yandı
09:12
Dünyada eşi benzeri nadir görülen maç: İyi ki elenmişiz
Dünyada eşi benzeri nadir görülen maç: İyi ki elenmişiz
08:22
Şemsiyesiz çıkmayın İstanbul’da hava bir anda değişecek
Şemsiyesiz çıkmayın! İstanbul'da hava bir anda değişecek
07:15
Kökleri Osmanlı’ya dayanıyor 182 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
Kökleri Osmanlı'ya dayanıyor! 182 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
06:46
ABD’nin ablukayı uzatacağı iddiası petrol fiyatlarını uçurdu
ABD'nin ablukayı uzatacağı iddiası petrol fiyatlarını uçurdu
05:51
“El Jardinero“ 100 asker, 6 helikopter ve 4 uçağın katıldığı operasyonla yakalandı
"El Jardinero" 100 asker, 6 helikopter ve 4 uçağın katıldığı operasyonla yakalandı
