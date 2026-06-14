Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yalnız yaşayan 66 yaşındaki Hasan Akduman, komşuların apartmandan gelen kötü koku nedeniyle yaptığı ihbar üzerine evinde ölü bulundu. Akduman'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
Olay, Bağlar ilçesi 203. Sokak'ta bulunan bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Yalnız yaşayan 66 yaşındaki Hasan Akduman'dan cuma gününden bu yana haber alamayan komşular, apartmandan yayılan kötü koku üzerine durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kapıyı kırarak girdikleri evde Hasan Akduman'ın cansız bedeniyle karşılaştı.
Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Akduman'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlatırken, Akduman'ın ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda netleşeceği öğrenildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Mahalle sakinleri kokudan şüphelendi, yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu - Son Dakika
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