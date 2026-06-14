Öğretmen çiftin evinden çıkan cenazeler gözyaşları arasında morga kaldırıldı - Son Dakika
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Öğretmen çiftin evinden çıkan cenazeler gözyaşları arasında morga kaldırıldı

14.06.2026 14:01
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Antalya'da bir öğretmen, tartıştığı öğretmen eşi ve kayınpederini pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Çiftin 3 çocuğu devlet korumasına alındı.

Antalya'da bir öğretmenin tartıştığı öğretmen eşi ile kayınpederini pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü olayda, evdeki incelemelerin ardından cenazeler otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Acı haberi alan çiftin meslektaşları ve komşuları bina çevresinde gözyaşları içinde beklerken, çiftin 3 çocuğunun devlet koruması altına alındığı öğrenildi.

Olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi 212. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 1'inci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, coğrafya öğretmeni Orhan B. (43) ile Arapça öğretmeni eşi Aslıhan B. (40) arasında, iddiaya göre Aslıhan B.'nin tayin istemesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmaya Bursa'dan misafirliğe gelen Aslıhan B.'nin babası Cafer Tayyar Öztürk (74) de dahil oldu. Tartışma sırasında Aslıhan B.'nin evde bulunan 9, 5 ve 2,5 yaşlarındaki çocuklarına odalarına gitmelerini söylediği öğrenildi. Bu sırada Orhan B., evde bulunan pompalı tüfekle salondaki kayınpederi Cafer Tayyar Öztürk'e doğru 3 el ateş etti. Eşini pompalı tüfekle gören Aslıhan B. ise balkona doğru kaçarken, Orhan B. de peşinden giderek eşine 2 el ateş etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayın ardından kapıyı kilitlediği öğrenilen Orhan B., polis ekiplerinin ikna çalışması sonucu kapıyı açtı. Eve giren ekipler, Aslıhan B. ve babası Cafer Tayyar Öztürk'ü yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aslıhan B.'nin balkonda, Cafer Tayyar Öztürk'ün ise salonda hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazelerin alınmasını meslektaşları ve komşuları gözyaşlarıyla bekledi

Adrese Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler, dairede ve bina çevresinde detaylı inceleme yaptı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Aslıhan B. ve babası Cafer Tayyar Öztürk'ün cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Acı haberi alan çiftin komşuları ve meslektaşları, cenazelerin evden çıkartılmasını gözyaşları içinde izledi.

"Silah sesiyle haberimiz oldu"

Daha önce ailenin çocuklarına baktığını söyleyen komşuları Ayşe Ateş, "Silah sesiyle haberimiz oldu. 3-4 el ateş edildi, herkes dışarı çıktı, 112'yi çağırdılar. Kızları benim elimde büyüdü. 3 buçuk aylıkken aldım, 2 yaşına kadar ben baktım. Yaklaşık 10 yıllık komşuyuz. Kayınpederi ile karısını vurmuş. Aile arasında sorun varmış ama ne derece, onu bilmiyorum" dedi.

Zanlı Orhan B. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Cinayet, Yaşam, Olay, Kaza, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Öğretmen çiftin evinden çıkan cenazeler gözyaşları arasında morga kaldırıldı - Son Dakika

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