Ederson'dan sürpriz Fenerbahçe kararı - Son Dakika
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Ederson'dan sürpriz Fenerbahçe kararı

13.06.2026 14:55
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Fenerbahçe'de ayrılması beklenen Ederson'un, Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesinin ardından kararını gözden geçirdiği öne sürüldü. Brezilyalı kalecinin, yeni yönetimin planlarını görmek istediği belirtiliyor.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon performansıyla eleştirilen ve taraftarların tepkisini çeken Ederson'un geleceğiyle ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Bir süredir takımdan ayrılmak istediği konuşulan Brezilyalı kalecinin kararını değiştirdiği öne sürüldü.

AZİZ YILDIRIM ETKİSİ

Sabah'ın haberine göre Ederson, Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasının ardından ayrılık planlarını rafa kaldırdı. Deneyimli file bekçisinin, yeni yönetimin hedeflerini ve oluşturacağı kadroyu görmek istediği belirtildi.

YÖNETİMİN PLANI NET

Haberde, Fenerbahçe yönetiminin öncelikli hedeflerinden birinin Ederson'u takımda tutmak olduğu ifade edildi. Sarı-lacivertli kurmayların, tecrübeli kalecinin kariyerine Fenerbahçe'de devam etmesi için tüm imkanları seferber edeceği aktarıldı.

GÖZLER YENİ SEZONDA

Aziz Yıldırım yönetiminin transfer hamleleri ve takım yapılanması merakla beklenirken, Ederson'un geleceği de yakından takip ediliyor. Brezilyalı kalecinin yeni sezon öncesinde vereceği nihai kararın kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ederson'dan sürpriz Fenerbahçe kararı - Son Dakika

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