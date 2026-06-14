Alanya\'da otomobilin çarptığı Çek turist hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Çekya uyruklu yayaya otomobil çarptı. Ağır yaralanan turist, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Alanya ilçesi İncekum Mahallesi'nde D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.A. (50) idaresindeki 33 BUU 58 plakalı Mercedes marka otomobil, kara yolundan karşıya geçmeye çalışan Çekya uyruklu Petr Qualizza'ya (74) çarptı.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan yaya için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan turist, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Araç sürücüsü D.A. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.