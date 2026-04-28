Survivor\'dan diskalifiye edilen Seren Ay, eski bakanın yeğeni çıktı

Survivor 2026’da yaşadığı tartışmalar ve davranışları nedeniyle diskalifiye edilen Seren Ay Çetin, bu kez özel hayatına dair ortaya çıkan bir detayla gündeme geldi.

FİZİKİ MÜDAHALE SONRASI DİSKALİFİYE EDİLDİ

Yarışma boyunca rakipleriyle sık sık gerilim yaşayan Seren Ay, son olarak Lina’ya fiziki müdahalede bulunması ve küfürlü ifadeler kullanması sonrası diskalifiye edildi. Acun Ilıcalı, acil durum konseyinde alınan kararı açıklayarak Çetin’in yarışmadan çıkarıldığını duyurdu.

ESKİ AÇIKLAMASI YENİDEN GÜNDEMDE

Diskalifiye sonrası sosyal medyada konuşulmaya devam eden Seren Ay Çetin’in geçmişte katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi.

Hikmet Çetin - Özgür Özel

“HİKMET ÇETİN BENİM AMCAM”

Çetin, söz konusu programda CHP eski Genel Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin’in amcası olduğunu belirterek, “Benim amcam aradı, eski Dışişleri Bakanı benim amcam... O aradı tebrik etti Hikmet Çetin, yanıma gel dedi” ifadelerini kullanmıştı.