İsveç'ten Dünya Kupası'na gol şov! Tunus'u resmen parçaladılar - Son Dakika
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İsveç'ten Dünya Kupası'na gol şov! Tunus'u resmen parçaladılar

İsveç\'ten Dünya Kupası\'na gol şov! Tunus\'u resmen parçaladılar
15.06.2026 07:16
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2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu ilk maçında İsveç, Tunus'u 5-1 mağlup ederek turnuvaya müthiş bir başlangıç yaptı. Yasin Ayari attığı iki golle maçın yıldızı oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu ilk maçında İsveç ile Tunus, Monterrey Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya hızlı başlayan İsveç, henüz 7. dakikada Yasin Ayari'nin golüyle 1-0 öne geçti. Rakibi üzerinde baskısını sürdüren İsveç, 30. dakikada Alexander Isak'ın ağları havalandırmasıyla farkı ikiye çıkardı.

TUNUS UMUTLANDI AMA YETMEDİ

İlk yarının son bölümünde oyuna ortak olmaya çalışan Tunus, 43. dakikada Omar Rekik'in golüyle farkı bire indirdi. Bu golle soyunma odasına 2-1'lik skorla gidilirken Tunus ikinci yarı için umutlandı.

GYÖKERES FİŞİ ÇEKTİ

İkinci yarıda kontrolü yeniden eline alan İsveç, 60. dakikada Viktor Gyökeres'in golüyle skoru 3-1'e getirdi. Bu golün ardından oyundan tamamen düşen Tunus karşısında İsveç üstünlüğünü sürdürdü.

FARK SON DAKİKALARDA AÇILDI

Karşılaşmanın 86. dakikasında Mattias Svanberg sahneye çıkarak farkı üçe yükseltti. Uzatma dakikalarında bir kez daha gol perdesine çıkan Yasin Ayari, 90+6'da ağları havalandırarak maçın skorunu belirledi.

GRUPTA LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Bu sonuçla İsveç, Dünya Kupası'na 3 puanla başlarken averaj avantajıyla F Grubu'nun zirvesine yerleşti. Grubun diğer karşılaşmasında Hollanda ile Japonya 2-2 berabere kaldı. İsveç ikinci maçında Hollanda ile karşılaşacak, Tunus ise Japonya karşısında puan arayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İsveç'ten Dünya Kupası'na gol şov! Tunus'u resmen parçaladılar - Son Dakika

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