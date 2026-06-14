Saldırgan köpek kadının kolunu kopardı - Son Dakika
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Saldırgan köpek kadının kolunu kopardı

Saldırgan köpek kadının kolunu kopardı
14.06.2026 11:06  Güncelleme: 11:13
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Afyonkarahisar'da dinlenme tesisine gelen 53 yaşındaki Feride Hozer, başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin kolundan bir parça kopardığı kadın, çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılırken saldırgan hayvanın sağlık ekiplerinin tesise girmesine bile izin vermediği öğrenildi.

 Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde kızıyla birlikte Denizli-Afyonkarahisar kara yolu üzerinde faaliyet gösteren bir dinlenme tesisine gelen 53 yaşındaki Feride Hozer, başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı. Korkuya kapılan kız çocuğu koşarak işletmeye girmeyi başarırken, talihsiz kadın ise tam anlamıyla dehşeti yaşadı.

Saldırgan köpek kadının kolunu kopardı

KÖPEK İKİ KİŞİNİN TEKME VE SANDALYELİ MÜDAHALESİNE ALDIRMADI

Kaçmaya çalışan kadını önce kolundan sonra ceketinden yakalayan köpek, yere düşürdüğü kadını sürüklemeye başladı. Olay anında tesiste yemek yiyen Atilla Özer, kızının yardım çığlıkları üzerine kadının yardımına koşu. İki kişinin tekme ve sandalyeli müdahalesine rağmen kontrol edilemeyen köpek, kadını kolları ve bacaklarından yaraladı.

Saldırgan köpek kadının kolunu kopardı

KÖPEK KADININ KOLUNUN BİR BÖLÜMÜNÜ KOPARDI

Köpeğe yapılan ardı ardına darbelerden faydalanıp kolunu kurtarmayı başaran kadın ve etrafındakiler, can havliyle tesise girmeyi başardı. Kurtulmayı başarınca kendisini yere bırakan kadının kolundan avuç içi kadar bir bölümün köpek tarafından koparıldığı görüldü. 

Saldırgan köpek kadının kolunu kopardı

SAĞLIK EKİPLERİNİN GİRMESİNE İZİN VERMEDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin de tesise girmesine izin vermeyen ve halen içeriye girerek kadına zarar vermeye çalışan köpek, yardıma gelen vatandaşların desteğiyle kontrol altına alındı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Saldırgan köpek kadının kolunu kopardı

"HİÇ DÜŞÜNMEDEN YARDIM ETTİM"

Yardım çığlıklarını duyar duymaz dışarı çıkarak saldırıya müdahale ettiğini belirten Atilla Özer, "İşletmede oturup yemek yediğimiz sırada dışarıdan içeriye koşan bir çocuk, dışarıda annesinin bir köpeğin saldırısına uğradığını söyledi. Dışarı baktığımda bir kadının köpeğin saldırısına uğradığını gördüm. Hiç düşünmeden dışarı koştum. O an aklımda hiçbir şey yoktu, tek düşüncem kadını kurtarmaktı. Elime geçen sandalyelerle ve tekme atarak köpeği uzaklaştırmaya, kadını yaralamasına engel olmaya çalıştım. Ancak köpek oldukça saldırgandı ve müdahale ettikçe saldırısını sürdürüyordu. Benim ve diğer bir kişinin tüm çabalarına rağmen kadının kolunu ve bacağını ısırmıştı. Köpeğe vurmaya devam ederken, kadını içeriye almayı başardık. Kadının durumu ağırdı ve kolunda derin bir yara vardı. 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedik ama köpek gelen sağlık görevlilerinin tesise yaklaşmasına izin vermiyordu. Yardımı gelen vatandaşların desteğiyle, köpeği tutmayı başarınca, sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti. Eğer o gün orada olmasaydık, kadın belki bugün aramızda olmayabilirdi" dedi. 

Saldırgan köpek kadının kolunu kopardı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, 3. Sayfa, Güvenlik, Dazkırı, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Saldırgan köpek kadının kolunu kopardı - Son Dakika

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