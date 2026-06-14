Asena Doğal Yaşam Tercih Etti - Son Dakika
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Asena Doğal Yaşam Tercih Etti

Asena Doğal Yaşam Tercih Etti
14.06.2026 10:36
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Oryantal Asena, Yalova'daki çiftlikte sevgilisi Kani Kudu ile yaşamaya başladı, sahne kariyerine sesle devam edecek.

ORYANTAL Asena, birlikte yaşadığı sevgilisi iş insanı Kani Kudu'nun Yalova'daki çiftliğine yerleşti. Koyun, kuzu ve inek besleyip, boş zamanlarını çiftlikte at ve köpekleriyle geçiren Asena, artık dans etmeyip, sahnede sesi ile hayranlarının karşısına geçeğini söyledi.

Oryantal Asena, Yalova'da müteahhitlik yapan iş insanı Kani Kudu ile yaşadığı birliktelik sonrası kente yerleşti. Kani Kudu'nun çiftlik evinde yaşamaya başlayan Asena gününün büyük bölümünü, 'Çocuklarım' dediği koyunlar, kuzular ve köpeklerle geçiriyor, ata biniyor. Çiftliğin kapılarını DHA'ya açan Asena, artık doğal bir yaşam sürdüğünü belirterek, "Doğayı çok seviyorum. Doğal olan her şeyi çok seviyorum. Yani yaşamımda doğal olan her şeyi çok seviyorum. Bir sürü kuzu yetiştirdik. İneklerimiz var. Her şeyimiz sütümüz, yoğurdumuzu, peynirimizi oradan elde ediyoruz. Elimden geldiğince doğal olmayan hiçbir şeyi eve sokmamaya çalışıyorum. Çocuklarım bana mutluluk veriyor yani çocuklar dediğim kuzularım. Keçilerim var bir de" diye konuştu.

'BABAANNEMİN DUASININ TUTTUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Asena, kendisinin Rizeli, sevgilisi Kani Kudu'nun ise Trabzonlu olduğunu belirtip, aynı kültürden geldiklerini söyledi. Kani Kudu ile aşk hayatına değinen Asena, "Hayatta en önemli şey bir gün, hani yaşlandığınız zaman birbirine su verebilecek bir ortamınızın olması. İnsanın kendini güvende hissetmesidir. Allah rahmet eylesin babaannem, 'Seni senden daha çok düşünecek ve sevecek bir insan inşallah hayatında olur' derdi. Onun bu güzel duasının tuttuğunu düşünüyorum. Önemli olan saygı, kıymet, değer. Değerli olan her şeyi korumak lazım. Onun dışında zaten diğer şeyler bizi tamamlayıcı diye düşünüyorum" diye konuştu.

'AMACIM SAHNE KADINLIĞINI DEVAM ETTİRMEK'

Sahne hayatına artık dansları ile değil sesi ile döneceğini de söyleyen Asena, Murat Başaran ile düet yaptığı şarkısının lansmanının 20 Haziran'da olduğunu söyledi. Sevgilisinin kendisine aldığı, 'Uğurum' dediği yüzüğü parmağından çıkarmayan Asena, şarkıcı olarak devam edeceği sanat kariyerinde de yüzüğünün uğur getireceğine inandığını belirterek, "Amacım, sahne kadınlığını devam ettirmek. Sahneyi çok seviyorum. Sahneye kendimce yakıştığıma inanıyorum. Oraya çıktığım zaman kendimi çok özgür ve nefesimin sonsuz olduğunu hissediyorum. Program değil. Hani bu hazırlıklarımda ne yapmışım? Aslında onun bir denemesi. 20 Haziran'da hani derler ya ne var ne yok çıktı ortaya. Öyle bir program ondan sonrasında da kader bize ne çizdiyse yolumuzda ona devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'HAYATIMI GÜZELLEŞTİREN KADINLA BERABERİM'

Asena ile olan birlikteliklerinden büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Kani Kudu ise "Hayatımı güzelleştiren bundan sonra da ömrümün sonuna kadar hayatımı güzelleştirecek olan kadınla beraberim ve çok mutluyum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Asena Doğal Yaşam Tercih Etti - Son Dakika

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