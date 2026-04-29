ABD'de istifa depremi! Trump iddiası gündem yarattı, açıklamalar art arda geldi
ABD'de istifa depremi! Trump iddiası gündem yarattı, açıklamalar art arda geldi

29.04.2026 02:25
ABD’nin Kiev Büyükelçi Vekili Julie Davis’in istifa ederek emekliye ayrılma kararı aldığı bildirildi. Financial Times, kararın Trump yönetimiyle yaşanan görüş ayrılıkları ve Ukrayna’ya desteğin azalmasıyla ilgili olduğunu öne sürdü. ABD Dışişleri ise istifayı doğruladı ancak bu iddiaları yalanladı. Davis’in Haziran 2026’ya kadar görevini sürdüreceği açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nda dikkat çeken bir istifa yaşandı. İngiltere merkezli Financial Times gazetesinin haberine göre, ABD’nin Kiev Büyükelçi Vekili Julie Davis görevinden istifa ederek emekliye ayrılma kararı aldı. Haberde, Davis’in kararında ABD Başkanı Donald Trump ile yaşanan görüş ayrılıklarının ve Washington’un Ukrayna’ya verdiği desteğin azalmasının etkili olduğu öne sürüldü.

ABD’DEN AÇIKLAMA: İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott ise istifa iddialarını doğruladı ancak gerekçelere ilişkin haberleri yalanladı. Pigott, “Büyükelçi Davis'in ‘Donald Trump ile yaşadığı görüş ayrılıkları nedeniyle’ istifa ettiği iddiası yanlıştır. Büyükelçi Davis, Trump yönetiminin Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı bir barış sağlamaya yönelik çabalarının yılmaz bir savunucusu olmuştur” dedi.

Pigott ayrıca Davis’in görev sürecine ilişkin, “Kendisi, Haziran 2026'da Kiev'den resmen ayrılıp ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan emekli olana kadar Başkan Trump'ın politikalarını gururla uygulamaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

SELEFİ DE AYNI NEDENLE GÖREVİ BIRAKMIŞTI

30 yılı aşkın diplomatik deneyime sahip olan Julie Davis, selefi Bridget Brink’in Trump’ın Ukrayna politikalarına itiraz ederek istifa etmesinin ardından Mayıs 2025’te Kiev Büyükelçi Vekili olarak göreve başlamıştı.

