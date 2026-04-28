Banka ölüm belgesi istedi, yanlış anlayıp kardeşinin kemiklerini götürdü

Hindistan’ın Odisha eyaletinde yaşanan olay, büyük şaşkınlık yarattı. Bankadan para çekmek isteyen bir kişi, kendisinden “ölüm belgesi” istenince hayatını kaybeden kız kardeşinin iskeletini bankaya götürdü.

19 BİN RUPİ İÇİN ŞOKE EDEN GİRİŞİM

Keonjhar bölgesinde yaşayan Jitu Munda, yaklaşık iki ay önce hayatını kaybeden kız kardeşinin hesabındaki 19 bin 300 rupiyi çekmek istedi. Ancak banka yetkilileri, paranın çekilebilmesi için resmi ölüm belgesi ve gerekli evrakları talep etti.

İSTEĞİ ANLAMAYINCA MEZARI AÇTI

Okuma yazma bilmediği belirtilen Munda, banka görevlilerinin istediği belgeleri anlayamayınca kız kardeşinin mezarını açtı. Kemikleri çıkaran Munda, bunları bir torbaya koyarak bankaya götürdü.

BANKADA PANİK YAŞANDI

Munda’nın iskeletle bankaya gelmesi üzerine çalışanlar panik yaşadı ve durumu polise bildirdi. Olay kısa sürede çevrede duyulurken çok sayıda kişi banka önünde toplandı.

POLİS İKNA ETTİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, Munda’yı ölüm belgesi alınması gerektiği konusunda bilgilendirdi. Yetkililer, Munda’nın durumu yanlış anladığını ve herhangi bir kötü niyetinin bulunmadığını ifade etti.