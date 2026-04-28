Banka ölüm belgesi istedi, yanlış anlayıp kardeşinin kemiklerini götürdü
Banka ölüm belgesi istedi, yanlış anlayıp kardeşinin kemiklerini götürdü

Banka ölüm belgesi istedi, yanlış anlayıp kardeşinin kemiklerini götürdü
28.04.2026 10:09
Hindistan’da bir adam, bankadan kız kardeşinin hesabındaki parayı çekmek isterken kendisinden ölüm belgesi istenince durumu yanlış anladı. Okuma yazma bilmeyen adam, iki ay önce ölen kardeşinin mezarını açarak kemiklerini bankaya götürdü. Olay bankada paniğe yol açarken, polis müdahale ederek durumu açıkladı.

Hindistan’ın Odisha eyaletinde yaşanan olay, büyük şaşkınlık yarattı. Bankadan para çekmek isteyen bir kişi, kendisinden “ölüm belgesi” istenince hayatını kaybeden kız kardeşinin iskeletini bankaya götürdü.

19 BİN RUPİ İÇİN ŞOKE EDEN GİRİŞİM

Keonjhar bölgesinde yaşayan Jitu Munda, yaklaşık iki ay önce hayatını kaybeden kız kardeşinin hesabındaki 19 bin 300 rupiyi çekmek istedi. Ancak banka yetkilileri, paranın çekilebilmesi için resmi ölüm belgesi ve gerekli evrakları talep etti.

Banka ölüm belgesi istedi, yanlış anlayıp kardeşinin kemiklerini götürdü

İSTEĞİ ANLAMAYINCA MEZARI AÇTI

Okuma yazma bilmediği belirtilen Munda, banka görevlilerinin istediği belgeleri anlayamayınca kız kardeşinin mezarını açtı. Kemikleri çıkaran Munda, bunları bir torbaya koyarak bankaya götürdü.

BANKADA PANİK YAŞANDI

Munda’nın iskeletle bankaya gelmesi üzerine çalışanlar panik yaşadı ve durumu polise bildirdi. Olay kısa sürede çevrede duyulurken çok sayıda kişi banka önünde toplandı.

Banka ölüm belgesi istedi, yanlış anlayıp kardeşinin kemiklerini götürdü

POLİS İKNA ETTİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, Munda’yı ölüm belgesi alınması gerektiği konusunda bilgilendirdi. Yetkililer, Munda’nın durumu yanlış anladığını ve herhangi bir kötü niyetinin bulunmadığını ifade etti.

Hindistan, Son Dakika

Son Dakika Hindistan Banka ölüm belgesi istedi, yanlış anlayıp kardeşinin kemiklerini götürdü - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bybit’in referans sistemini sürdüren Türk fenomenler kimler Bybit'in referans sistemini sürdüren Türk fenomenler kimler?
Biri 17, diğeri 15 yaşındaydı İki çocuk, feci şekilde can verdi Biri 17, diğeri 15 yaşındaydı! İki çocuk, feci şekilde can verdi
Iğdır’da 2 kişi silahla vurulmuş halde evde ölü bulundu Iğdır'da 2 kişi silahla vurulmuş halde evde ölü bulundu
56 değil sanki 26 Jennifer Lopez kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı 56 değil sanki 26! Jennifer Lopez kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı!
Mücteba Hamaney gerçekten öldü mü Şehitler anıtındaki fotoğraf ortalığı karıştırdı Mücteba Hamaney gerçekten öldü mü? Şehitler anıtındaki fotoğraf ortalığı karıştırdı
Dursun Özbek’ten Galatasaraylı oyuncuları sevinçten havaya uçuran karar Dursun Özbek'ten Galatasaraylı oyuncuları sevinçten havaya uçuran karar
Bariyer bile kurtaramadı Azgın boğa seyirciyi feci şekilde öldürdü Bariyer bile kurtaramadı! Azgın boğa seyirciyi feci şekilde öldürdü
Türkiye’nin dev otobüs firması konkordato ilan etti Türkiye'nin dev otobüs firması konkordato ilan etti

09:49
Herkes merak ediyordu Tedesco’nun neden kovulduğu ortaya çıktı
Herkes merak ediyordu! Tedesco'nun neden kovulduğu ortaya çıktı
09:48
Savaşın başlamasından bu yana bir ilk LNG tankeri Hürmüz Boğazı’nı geçti
Savaşın başlamasından bu yana bir ilk! LNG tankeri Hürmüz Boğazı’nı geçti
09:40
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson’a verilen cezaya bakın
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'a verilen cezaya bakın
09:38
Putin’in müttefikine ait 500 milyon dolarlık süper yat, Hürmüz Boğazı’nı geçti
Putin'in müttefikine ait 500 milyon dolarlık süper yat, Hürmüz Boğazı'nı geçti
08:57
Dev bankaya operasyon 4 yönetici gözaltında
Dev bankaya operasyon! 4 yönetici gözaltında
08:33
Gülistan Doku dosyasında kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi
Gülistan Doku dosyasında kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi
07:40
Halfeti Belediyesi operasyonunda 29 tutuklama Aralarında eski başkan Şeref Albayrak da var
Halfeti Belediyesi operasyonunda 29 tutuklama! Aralarında eski başkan Şeref Albayrak da var
07:39
Akaryakıta çifte zam Gece yarısı sessiz sedasız pompaya yansıdı
Akaryakıta çifte zam! Gece yarısı sessiz sedasız pompaya yansıdı
