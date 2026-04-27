Otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi yaralandı; kaza anı kamerada - Son Dakika
27.04.2026 18:47  Güncelleme: 18:49
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi Ş.A., karşı şeride savrularak yaralandı. Kaza anı bir otomobilin araç kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Kepez Mahallesi Solak Yol Ayrımı mevkisinde meydana geldi. Y.A. idaresindeki 67 AFA 083 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen üniversite öğrencisi Ş.A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ş.A., karşı şeride savruldu. Çevredekiler genç kızın yardımına koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler; yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Sürücü Y.A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KAZA ANI ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

Kaza, karşı şeritten gelen bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde çarpmanın etkisi ile yayanın karşı şeride geçerek sürüklendiği görüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Ereğli, Güncel, Kaza, Son Dakika

Ankara’da kamyonetin çarptığı Yakup Can, dedesinin elinden kaçmış Ankara'da kamyonetin çarptığı Yakup Can, dedesinin elinden kaçmış
Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçeli futbolculara sert tepki: Ruhsuzlar, amblemimiz bunu hak etmiyor Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçeli futbolculara sert tepki: Ruhsuzlar, amblemimiz bunu hak etmiyor
Mahalle yanarken onlar derbiyi izledi Mahalle yanarken onlar derbiyi izledi
Samandıra’da kırmızı alarm Fenerbahçe taraftarı tesislere akın etti Samandıra'da kırmızı alarm! Fenerbahçe taraftarı tesislere akın etti
Okan Buruk, tarihi zafer sonrası camia içerisinde rahatsız olduğu konuyu açıkladı Okan Buruk, tarihi zafer sonrası camia içerisinde rahatsız olduğu konuyu açıkladı
Domenico Tedesco günah çıkardı: Oyuncularımı rahat bırakın, suçlu benim Domenico Tedesco günah çıkardı: Oyuncularımı rahat bırakın, suçlu benim

19:30
RAMS Park’ta şölen yaşanacak Galatasaray taraftarıyla buluşuyor
RAMS Park'ta şölen yaşanacak! Galatasaray taraftarıyla buluşuyor
19:07
Ayaş Kaymakamı Eligül’den CHP milletvekiline tepki çekecek yanıt
Ayaş Kaymakamı Eligül'den CHP milletvekiline tepki çekecek yanıt
19:07
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
18:59
Çin’in Qinzhou şehri tamamen sulara gömüldü
Çin'in Qinzhou şehri tamamen sulara gömüldü
18:16
Pakistan, Afganistan’ı topçu atışlarıyla vurmaya başladı
Pakistan, Afganistan'ı topçu atışlarıyla vurmaya başladı
16:51
Brezilya’nın ’Yılan Adası’ değil Yüksekova
Brezilya'nın 'Yılan Adası' değil Yüksekova
