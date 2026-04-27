Nijerya\'da yetimhaneye düzenlenen saldırıda 23 kişi kaçırıldı

Nijerya'nın Kogi eyaletinde bir yetimhaneye düzenlenen silahlı saldırıda 23 kişinin kaçırıldığı bildirildi.

YETİMHANEYİ BASTILAR

Kogi Eyaleti Enformasyon ve İletişim Komiseri Kingsley Femi Fanwo, yaptığı açıklamada, Lokoja şehrinde bulunan bir yetimhaneye silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti. Fanwo, saldırıda yetimhanede bulunan 23 kişinin kaçırıldığını aktardı.

KAÇIRILANLARDAN 15'İ TUTUKLANDI

Saldırının hemen ardından güvenlik güçlerinin operasyon başlattığını ifade eden Fanwo, operasyon sırasında 15 kişinin kurtarıldığını kaydetti. Fanwo, bölgede kaçırılan diğer kişilerin bulunması için operasyonların sürdüğü bilgisini paylaştı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.