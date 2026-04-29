İmza an meselesi! İşte Tedesco\'nun yeni takımı

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Domenico Tedesco’nun yeni adresi netleşmeye başlıyor. İtalyan ekibi Fiorentina’nın deneyimli teknik adam için harekete geçtiği iddia edildi.
Firenze Viola’da yer alan habere göre Fiorentina, teknik direktörlük koltuğu için Domenico Tedesco’yu gündemine aldı. İtalyan temsilcisinin, yeni sezon öncesi teknik direktör değişikliği planladığı ve bu doğrultuda Tedesco ile ilgilendiği belirtildi.
Fenerbahçe’den ayrılmasının ardından boşta kalan Tedesco’nun, Avrupa’nın önemli liglerinden teklifler almaya başladığı ifade edildi. Fiorentina’nın bu süreçte en ciddi adaylardan biri olduğu öne sürüldü.
Fiorentina’nın teknik direktör konusunda kısa süre içinde karar vermesi beklenirken, Tedesco’nun Serie A’da görev alma ihtimali güç kazandı.
