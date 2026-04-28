Eylemlerini sonlandıran maden işçileri İçişleri Bakanı Çiftçi\'yi ziyaret etti

Ankara'da, çalıştıkları firma ile yaşadıkları alacak sorununun çözülmesinin ardından 17 günlük eylemlerini bitiren Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır'ın başkanlığındaki işçi heyeti, haklarının ödenmesi üzerine eylem ve grevlerini sonlandırdıklarını duyurduktan sonra İçişleri Bakanlığı'na geldi.

“YOLUNUZ AÇIK OLSUN”

Bakan Çiftçi tarafından kabul edilen maden işçileri, sürecin çözüme kavuşmasındaki katkıları dolayısıyla Çiftçi'ye teşekkür etti.

İçişleri Bakanı Çiftçi "Hayırlı uğurlu olsun. Artık eylemi sonlandırıp memlekete dönüyorsunuz. Yolunuz açık olsun. Bir daha da böyle tablolar olmasın inşallah." ifadelerini kullandı.

Kabulde konuşan Sendika Genel Başkanı Çakır, eylemin suhuletle ve uzlaşıyla sona ermesinde Çiftçi'nin devreye girmesinin kendileri için çok değerli olduğunu belirterek, "Emeklerinize, yüreklerinize sağlık. Her şey için çok teşekkür ederiz." dedi.

Ziyaretin sonunda işçiler, İçişleri Bakanı Çiftçi'ye çiçek takdim etti. Kabulde işçiler Abdullah Kara, Özcan Gültekin ve Sinan Koçak da yer aldı.