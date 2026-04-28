Kağıthane\'de okul servisi evin çatısına düştü

Üye Girişi
Son Dakika Logo

28.04.2026 20:47  Güncelleme: 20:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kağıthane'de yokuştan aşağı inerken şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği okul servisi önce takla attı, ardından bir evin çatısına düştü. Araçta sıkışan şoför, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Serviste öğrencilerin olmadığı öğrenilirken, kazada yaralanan şoför ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çatıya düşen servis ise dronla havadan görüntülendi.

Kağıthane'de, yokuş aşağı seyir halindeyken kontrolden çıkan servis aracı, önce bariyerlere çarptı ardından gecekondunun çatısına uçtu. Kazada sürücü yaralanırken, evin boş kimsenin olması ve serviste yolcunun bulunmaması facianın önüne geçti.

EVİN ÇATISINA UÇTU

Kaza, saat 18.50 sıralarında Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuş aşağı inerken şoförü Mustafa F.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 LVU 535 plakalı okul servisi önce takla attı, ardından bir evin çatısına düştü.

SERVİSTE ÖĞRENCİLERİN OLMADIĞI ÖĞRENİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan şoförü bulunduğu yerden kurtardı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen şoför Mustafa F. ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Okul servisinde öğrencilerin olmadığı öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. Evin çatısına düşen servis ise dronla havadan görüntülendi.

"DUVARA VURUP, DUVARDAN ÇATIYA DÜŞÜYOR"

Okul servisinin çatısına düştüğü evde yaşayan İsmail Koç, "Minibüs duvara vurup, duvardan çatıya düşüyor. İçinde şoför yaralıydı, çok geçmiş olsun. Biz başkaları da var diye çok şükür sadece şoför varmış. Olay sırasında biz dışarıda iş yerindeydik. Evde kimse yoktu, komşular bize haber verdi geldik. Allah beterinden saklasın" dedi.

Kaynak: DHA

Kağıthane, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş helikopterinde keyif gezisi: Hegseth’ten ödüllü rapçiye özel uçuş Savaş helikopterinde keyif gezisi: Hegseth’ten ödüllü rapçiye özel uçuş
İran’ın başkenti Tahran’da bugüne kadarki en büyük gösteri İran'ın başkenti Tahran'da bugüne kadarki en büyük gösteri
Almanya’dan tatil için İstanbul’a gelen turist otelde ölü bulundu Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen turist otelde ölü bulundu
CHP’de ihraç edilenler partiye dönüyor CHP'de ihraç edilenler partiye dönüyor
Alkollü sürücünün minibüsü kaldırıma çarptı, 2 genç kız ölümden saniyelerle kurtuldu Alkollü sürücünün minibüsü kaldırıma çarptı, 2 genç kız ölümden saniyelerle kurtuldu
Trump, Beyaz Saray’da İngiltere Kraliyetini ağırladı Trump, Beyaz Saray'da İngiltere Kraliyetini ağırladı
Mali’de saldırıların ardından Başbakan Maiga, “korkmayacağız“ mesajı verdi Mali'de saldırıların ardından Başbakan Maiga, "korkmayacağız" mesajı verdi

20:41
Günlerdir süren krizin ardından madenciler polislere çiçek verdi
Günlerdir süren krizin ardından madenciler polislere çiçek verdi
20:40
Tatilde kalbi duran genç oyuncu Oktay Çubuk korkuttu
Tatilde kalbi duran genç oyuncu Oktay Çubuk korkuttu
19:48
Kimlik çıkarmak için parmak izi verdi, 19 yıllık cinayet çözüldü
Kimlik çıkarmak için parmak izi verdi, 19 yıllık cinayet çözüldü
19:46
Ateşkesi hiç umursamıyorlar İsrail’den skandal Lübnan talimatı
Ateşkesi hiç umursamıyorlar! İsrail'den skandal Lübnan talimatı
19:13
Okul saldırısında ölen Belinay’ın babası: Son bir ayında hep cennetten bahsederdi
Okul saldırısında ölen Belinay'ın babası: Son bir ayında hep cennetten bahsederdi
19:10
Adem Soytekin’den mahkemeye damga vuran itiraf: Rüşvet başkanım rüşvet
Adem Soytekin'den mahkemeye damga vuran itiraf: Rüşvet başkanım rüşvet
17:50
İçişleri’ndeki toplantının ardından Ankara’da madenciler eylemlerini sonlandırdı
İçişleri'ndeki toplantının ardından Ankara'da madenciler eylemlerini sonlandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 21:27:00. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.